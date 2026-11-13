外資空單破10萬口要快逃？數據回測揭關鍵：這指標破1萬口才危險

外資空單破10萬口 該怕嗎？

這兩年來，外資在台指期一直站在空方。

我整理玩股網2024年12月5日到2026年11月10日、共467個交易日的資料，外資沒有任何一天是淨多單，空單最少的時候也有16,200口。

而且空單越抱越多。2026年5月之後明顯擴大，到11月10日來到103,473口，是這兩年最高的一天。

每次外資空單創新高，新聞標題就會出現「外資大舉放空」，散戶跟著緊張。

但同一段時間，加權指數從23,267.94點漲到42,711.92點，漲了8成多。

外資抱著空單兩年，指數卻大漲，問題出在只看外資一個數字。把三大法人「合計」起來，才看得出真正的方向。

迷思：外資空單和投信多單同步上升

外資空單越來越多，投信多單也同步越來越多。兩年間，外資淨空單從38,208口擴大到103,473口；投信淨多單從27,339口擴大到98,519口，兩條線幾乎是上下對稱。

投信的多單，可能主要來自ETF持有的期貨部位，尤其是正2這類槓桿型ETF，規模越大，需要持有的期貨就越多。

外資的空單，則常被解讀為替手上現股做的避險。兩邊都會隨著市場規模一起長大，跟「看多」或「看空」不一定有關。

數據也證實單看三大法人其中一個會失準。拿各自的口數，去對比之後20個交易日的指數漲跌，相關係數外資只有0.22、投信-0.08、自營商-0.02，幾乎沒有預測能力。

合計之後 外資與投信的部分互相抵銷

把外資、投信、自營商三者的淨未平倉加起來，外資空單和投信多單同步長大的部分會互相抵銷。

剩下的數字，才是法人整體「額外」押的方向。

以2026年11月10日為例，外資-103,473口、投信+98,519口、自營商+85口，合計只有-4,869口。單看外資是兩年來最空，合計起來只是溫和偏空。

要注意，玩股網表格中的「總和」只加了外資、投信、自營商，不含小外資。本文的「合計」用的就是總和

三大法人合計口數 天數 之後20天平均漲跌 上漲機率 淨空單超過1萬口 63 -3.26% 39.7% 淨空單5千至1萬口 122 0.99% 60.7% 淨空單0至5千口 150 5.12% 84.7% 淨多單 112 7.14% 98.2%

兩年數據：合計空單越重 之後20天越差

我把2024年12月5日到2026年10月8日、共447個交易日，依當天的三大法人合計口數，以每5,000口為一個級距分組，再看每組之後20個交易日的加權指數表現。

要特別注意，合計是負數，不代表就會跌。兩年467個交易日中，有352天、超過7成的時間，三大法人合計都是淨空單，空單其實是常態。

淨空單在5千口以內時，之後20天的上漲機率仍有84.7%。真正要提高警覺的，是淨空單超過1萬口的時候。

重點不是「有沒有空單」，而是「空單有多重」。

這兩年是大多頭，所有交易日之後20天的平均漲幅是3.32%，上漲機率75.2%。在這樣的背景下，淨空單超過1萬口那一組平均仍下跌3.26%，差距相當明顯。

如果改用另一種切法，把最空到最多的範圍等分成4段，結果一樣是空單越重、之後表現越差，結論不會因為分組方式而改變。

分年也成立：兩段期間結果一致

只有一段期間的規律，可能是巧合。我把資料拆成兩段分別檢驗：2024年12月到2025年底一段，2026年一段。

兩段的4組結果都是由空到多一路遞增。淨空單超過1萬口那一組，前一段平均下跌2.95%，後一段平均下跌3.98%。

合計口數與之後20天漲跌的相關係數，前一段0.53、後一段0.54，幾乎一樣。

歷次重空單事件

兩年內，合計淨空單超過1萬口的情況集中出現在5段期間：

期間 合計最深空單 之後的指數表現 2026/10/15 -11,759口 從46,969.87點跌到11/6的39,701.64點， 跌15.47% 2026/5/29至7/6 -19,571口（6/24） 指數先漲到6/22的47,741.51點；7/17 單日跌6.47% ，7/30收39,933.30點 2026/3/2 -11,617口 從35,095.09點跌到3/31的31,722.99點， 跌9.61% 2025/2/25至3/18 -18,743口（3/3） 從23,285.72點跌到4/9的17,391.76點， 跌25.31% 2024/12/5至2025/2/3 -17,158口（2024/12/31） 指數在22,400至23,700點區間盤整，沒有大跌

5次中有4次之後出現明顯下跌，但時間差很大。2026年5月底那次，空單出現後指數還漲了將近一個月，才在7月重挫。

所以重空單是「提高警覺」的訊號，不是「明天就跌」的訊號。

反過來看：重挫前都有空單嗎？

前面是從空單往後看，換個方向，從重挫往前看。兩年內單日跌幅超過3%的交易日共18天，連續幾天的重挫算成同一次，共8次事件。

我檢查每次重挫前20個交易日內，三大法人合計是否曾出現超過1萬口的淨空單。

8次中有6次，重挫前曾出現超過1萬口的淨空單；另外2次也分別達到-9,227口和-9,602口，只差一點。

對照來看，隨便挑一天，前20天內出現超過1萬口淨空單的機率只有33%，重挫前出現的比例明顯高很多。

還有一個細節：重挫當下，空單常常已經在減少。2026年7月17日指數單日重挫6.47%，前一天合計空單是-7,532口，比前20天內最深的-19,571口少了一大半。

所以要小心的不是「空單正在增加」，而是「空單衝高之後的那段時間」。

不過，8次事件仍是很小的樣本，而且出現重空單也不代表一定會重挫。法人的期貨布局，也會隨著市場上熱門的交易商品而改變。

這兩年的重挫大多先出現過重空單，是在ETF與AI熱潮下觀察到的結果；換成不同的行情，這個判斷方式不一定還適用。

限制：什麼時候不準

第一個限制是突發事件。2025年4月2日，三大法人合計已轉成淨多單+3,924口，結果4月7日指數單日重挫9.70%，那次是美國對等關稅引發的全球股災。

雖然2月到3月合計空單曾超過1萬口，但如果只看重挫前幾天的數字，會以為風險已經解除。

期貨部位反映的是法人當下的布局，擋不住臨時發生的外部衝擊。

第二個限制是樣本。這兩年整體是多頭，只有467個交易日，「之後20天」的區間又彼此重疊，真正獨立的觀察大約只有20多段。

這個規律在空頭年是否一樣有效，需要更長的資料才能確認。

第三個限制是時間差。

「歷次重空單事件」的表格顯示，重空單之後多半會跌，但可能隔幾天，也可能隔一個月，不適合拿來抓精準的進出場時點。

投資人快速應用

看法人期貨，第一步是忘掉外資單一數字，直接看三大法人合計。

合計淨空單超過1萬口，代表法人整體明顯押空，這時候不宜再加碼槓桿；合計轉為淨多單時，過去兩年之後20天的上漲機率達98.2%。

第二步是注意看數字的時間點。台指期每個月第三個週三結算，結算前後法人會平倉、轉倉，口數容易被干擾。

兩年資料中，結算日當天合計口數平均變動2,756口，其他日子只有1,604口。結算後一到兩週讀到的合計空單最有參考價值，接近結算的那一週要打折看。

以2026年11月10日為例，合計-4,869口，落在「淨空單0至5千口」那一組，還沒到1萬口的警戒線。

外資空單破10萬口的新聞看起來嚇人，但它的另一面是投信近10萬口的多單。下次再看到「外資大舉放空」，先別急著恐慌，把三大法人加總起來，答案往往更準確。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：別被「外資期貨空單破10萬口」嚇到！三大法人合計才是真正關鍵