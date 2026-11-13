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多頭力抗黑天鵝！台股漲583點收43,675點 聯發科領軍 ASIC 強攻

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股13日收盤上漲583.25點、漲幅1.35%，終場以43,675.12點作收，成交量9,163億元。記者余承翰／攝影
台股13日收盤上漲583.25點、漲幅1.35%，終場以43,675.12點作收，成交量9,163億元。記者余承翰／攝影

台股13日收盤上漲583.25點、漲幅1.35%，終場以43,675.12點作收，成交量9,163億元；台積電（2330）收盤價2,350元，上漲10元，漲幅0.43%。

黃仁勳請辭輝達（NVIDIA）執行長等三職位雖成為股市黑天鵝事件，但台股今日在台積電與聯發科（2454）聯手帶領開出高盤，盤中曾上漲1,397點，但技術面受到4萬5千點附近反壓而賣壓出籠，壓制指數漲勢。不過，除台積電穩住盤勢之外，權值股由聯發科（2454）、奇鋐（3017）、創意（3443）及南亞（1303）等助攻。

今日成交金額大且走高為：聯發科、台玻（1802）、南亞、創意、富喬（1815）、穩懋（3105）、世芯-KY（3661）、精材（3374）及金像電（2368）；成交金額大且疲軟者則為：健策（3653）、大量（3167）、定穎投控（3715）、雙鴻（3324）、川湖（2059）、倉和（6538）、華邦電（2344）、昇達科（3491）及技嘉（2376）。

群益投顧表示，由於台股與輝達合作關係密切，未來營運是否會因後者管理層易主而受影響，須密切觀察。台股連續強力反彈，仍須留意漲多拉回後的短線大幅震盪風險。

第一金投顧指出，儘管AI基礎建設需求及CSP資本支出成長趨勢未變，惟NVIDIA相關消息不確定性尚待釐清，加上高評價AI族群短線籌碼鬆動、指數放量長黑及外資期貨空單仍處高檔，預期台股短線將面臨較大震盪壓力，須留意賣壓是否進一步擴散及重要均線支撐能否守穩。

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，近期市場波動主要來自包括美國部分州政府針對AI資料中心用電及環評審查趨嚴、部分科技股漲幅已高而出現獲利了結，以及市場重新評估企業AI資本支出的投資報酬率。

郭修誠認為，市場不應將短期波動解讀為產業趨勢反轉。目前包括Microsoft、Amazon、Google及Meta等全球大型科技企業，仍持續提高AI相關資本支出規模，顯示AI基礎建設需求並未減弱，而是逐步從硬體建設走向商業化落地階段。市場過去關注的是誰擁有最大的模型，如今則更重視誰能將AI轉化為實際營收與獲利。從近期大型科技公司財報來看，AI已開始反映在雲端服務、企業軟體、廣告投放及生產力工具等業務成長動能上，代表AI正從題材投資進入獲利投資階段。若從產業面觀察，台灣在全球AI供應鏈中的戰略地位不但沒有下降，反而因AI進入商業化階段而更加重要。目前從先進製程、CoWoS先進封裝、AI伺服器、ASIC客製化晶片、高速傳輸、散熱模組到光通訊設備，台灣企業幾乎全面參與全球AI產業鏈。

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