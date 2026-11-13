黃仁勳利空出盡？台股跌一天就反彈 但金融股走強、中信金創新高

輝達前執行長黃仁勳昨日爆出請辭消息，台股大跌千點收黑，然13日立即復活反攻，一度大漲近1,400點，盤中漲勢縮小至上漲逾800點。黃仁勳下台，輝達前景未明，雖然AI股尤其是ASIC族群反彈大漲，但資金仍湧向金融股，中信金（2891）大漲5%，創下新高，富邦金（2881）、國泰金（2882）盤中上漲逾2%。

輝達周四宣布黃仁勳辭去總裁、執行長和董事職務，由財務長柯蕾絲暫代執行長。輝達股價一度暴跌13%，終場下跌4.3%，收166.19元，硬生生守住今年3月30日的低點163.89元。

輝達表示，營運、客戶承諾和產品開發時程將持續推進。貝恩旗下供應鏈顧問業者Proxima資深副總裁漢普登（Chris Hampden）也認為，全球AI基礎建設需求仍強，換掉領導層本身不太可能大幅拖慢資料中心擴建。

不過有經理人認為，問題在於輝達未來幾年的產品規劃能否執行。若新管理層轉趨保守，客戶取得資金和擴建的安排可能受影響，進而牽動晶片、先進封裝、伺服器及周邊設備需求。但目前不能把這項風險當成輝達已決定縮減支持。

黃仁勳下台對輝達供應鏈影響前景未明，金融股湧進避險買盤，旺旺保（2816）盤中大漲逾6%，中信金一度大漲至79.8元，漲幅近5%，創下歷史新高；富邦金、國泰金、凱基金（2883）盤中上漲逾2%。

國安基金本月6日決議啟動第10次進場護盤，從近四次進場的操作經驗來看，都有買進富邦金、國泰金、中信金。

中信金10月稅後純益53.1億元，年減19%，累計稅後純益685.5億元，年增2%，EPS為3.45元；加計股票處分利益，前十月稅後處分利益則高達1,488.28億元，EPS為7.57元，已超越歷年全年獲利水準。