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電金傳齊揚！台股強漲近1400點收復12日跌點
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳辭去總裁、執行長等職務，市場以短期利空出盡反應，台股開高走高，盤中勁揚1397.61點，達到44489.48點，收復11月12日的跌點。聯發科、大立光漲停，電子、金融指數強勢，傳產族群多數走高。
10時55分左右，台股加權指數為43945點，上漲854點，成交值新台幣5022億元。
晶圓代工廠台積電今天股價不受最大客戶輝達高層人事異動影響，盤中股價一度達到2390元，上漲50元，市值回升至新台幣61.97兆元，貢獻大盤約396點。
市場認為在輝達面臨接班不確定性下，超微（AMD）、Google的張量處理器（TPU）及特殊應用晶片（ASIC）可望受惠，聯發科、創意、世芯-KY等ASIC族群股價在資金湧入推升下，同步強攻漲停。
台達電、日月光投控、台光電和欣興等電子權值股也紛紛上漲，推升整體電子類股指數勁揚逾3.5%。
傳統產業股多數走高，塑膠類股指數一度勁揚逾7%，機電和玻璃類股指數也上漲逾4%，航運類股指數上揚逾2%。造紙類指數下挫逾2%，鋼鐵類股指數下跌逾1%，表現相對弱勢。
隨著富邦金、國泰金和中信金揚升，整體金融類股指數也有不錯表現，上漲逾2.4%。
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