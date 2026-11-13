聯發科跳空鎖漲停！台股強彈逾1,200點 收復44,000點大關

聯發科（2454）13日開盤跳空亮燈漲停，股價直奔4,235元，帶動台積電（2330）、日月光投控（3711）等半導體權值股反攻。台股早盤不畏美股收黑及黃仁勳離開輝達的消息，強彈逾1,200點，收復44,000點大關，半導體指數漲逾3%，成為盤面上攻主力。

晶圓代工龍頭台積電（2330）報2,380元，上漲40元、漲幅1.71%；聯發科大漲385元，鎖住4,235元漲停價；封測指標股日月光投控（3711）報614元，上漲28元、漲幅4.78%，三大半導體權值股同步走揚。

美股周四受到輝達人事變動干擾，道瓊指數下跌0.36%、標普500指數下跌0.35%，那斯達克指數下跌0.39%。輝達股價盤中一度重挫，終場跌幅收斂至約4.3%，台股早盤則在電子權值股帶動下逆勢反彈。

輝達宣布，黃仁勳辭去總裁、執行長及董事職務，由財務長克瑞斯暫代執行長，並啟動正式接班人遴選。首任董事長瓊斯表示，預期公司營運、客戶承諾及產品路線圖將持續推進、不受中斷，強調接班期間既有業務與技術開發的延續性。

台灣供應鏈的合作基礎，也有跨年度擴產計畫支撐。輝達10月公布的布局，包括透過產能預約協議支持欣興（3037）在台灣擴產，預計2027年第2季開始增加產能；與矽品合作、位於台灣的共同封裝光學（CPO）光引擎產能，則規劃於2027年中擴增至原有的15倍。相關安排顯示，台灣業者與輝達的連結，已落實於產能投資及下一代技術合作。

從產業結構觀察，黃仁勳作為台裔科技領袖，對台灣產業具有象徵意義，但台灣與華人科技人才累積的競爭力，來自製程、設計、封裝及量產能力，以及長期建立的供應鏈合作。單一企業的人事變動，不宜直接等同於台灣供應鏈地位弱化；早盤台積電、聯發科與日月光投控同步上攻，也顯示半導體指標股仍有買盤承接。