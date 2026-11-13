黃仁勳辭職衝擊美股、台股卻強彈逾千點！聯發科漲停 ASIC 刷一排紅燈

全球央行近年持續買進黃金，而且規模明顯高於過去。為什麼各國央行這麼積極？除了市場不確定性增加，分散外匯儲備、降低對單一貨幣的依賴，也是重要考量。隨著黃金在官方儲備中的角色受到重視，黃金及相關礦業股票也成為投資市場討論焦點。 根據世界黃金協會資料，2010年至2021年，全球央行平均每年買進約473噸黃金，到了2022年至2025年大幅提高至約1,007噸，規模約為過去的2.1倍。從數字來看，央行增加黃金儲備已經持續一段時間，並非短期突然出現的現象。各國的黃金儲備比重也差很多。資料顯示，美國、德國的黃金占外匯存底比重超過八成，中國僅約9%、印度約18%，有望成為未來重要買盤。根據2026年世界黃金協會央行調查，89%的受訪央行預期未來12個月黃金儲備將持續增加，反映黃金仍是各國關注的儲備標的，甚至已成為近30年來超車美國公債的第一大儲備資產，比重還在持續上升，可看出各國央行對黃金的看法，已經從買盤累積，走向儲備結構的長期轉向。 央行持續買金，對金礦公司有什麼影響？黃金需求面有助於支撐金價，礦商的營收與獲利就可能受惠，尤其當開採成本沒有隨金價等比例增加，礦商利潤可能放大，從2024年以

2026-11-13 08:55