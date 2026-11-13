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黃仁勳辭職衝擊美股、台股卻強彈逾千點！聯發科漲停 ASIC 刷一排紅燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台指期夜盤逆勢大漲548點，帶動台股13日開高走高，開盤上漲627.88點，以43,719.75點開出。圖為示意圖。聯合報系資料照
台指期夜盤逆勢大漲548點，帶動台股13日開高走高，開盤上漲627.88點，以43,719.75點開出。圖為示意圖。聯合報系資料照

美股四大指數昨夜全面收黑，輝達執行長黃仁勳辭職震撼市場，輝達股價重挫逾4%，拖累AI相關類股表現。不過，台指期夜盤逆勢大漲548點，帶動台股13日開高走高，開盤上漲627.88點，以43,719.75點開出。

隨後台積電（2330）領軍五大權值股同步走揚，聯發科（2454）更跳空攻上漲停，點火創意（3443）、世芯-KY（3661）等ASIC概念股刷一排紅燈，推升大盤漲點迅速擴大至逾1,250點，指數重返44,000點之上。主動中信台灣收益（00406A）、台玻（1802）及元大台灣50正2（00631L）等個股交投熱絡。

美股四大指數昨夜全面收黑，輝達執行長黃仁勳辭職消息，衝擊股價續挫逾4%，盤中一度觸及52周低點；不過，競爭對手超微（AMD）、博通（Broadcom）逆勢大漲逾5%。此外，川普表態無須與伊朗達成協議，推升油價，美國10年期公債殖利率升破5.1%，加重市場對通膨的疑慮。台股ADR全面收黑，台積電ADR下跌1.9%、聯電（2303）ADR跌1.99%，日月光投控（3711）ADR重挫4.05%；不過，台指期夜盤上漲548點，收43,676點。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高35元、報2,375元，聯發科跳空漲停開4,235元、台達電（2308）開1,280元、鴻海（2317）開244元、日月光投控開609元。

類股方面，光電、電子零組件、塑化、電機等漲幅居前，造紙、鋼鐵、食品等相對疲弱。

回顧台股12日表現，集中市場指數下跌1165.28點、收43091.87點，成交值放大至1.01兆元。三大法人合計買超53.42億元，其中外資賣超6.85億元，投信買超125.68億元，自營商賣超（合計）65.41億元。

法人指出，台股短線技術指標尚未明顯轉弱，國安基金持續護盤，仍有延續反彈機會，但外資期貨空單接近10萬口，加上月線反壓及國際情勢不確定性，預期指數將在5日線至月線間震盪。操作宜避免追高，逢情緒性拉回分批布局科技龍頭，並搭配防禦型及高股息股。

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