「黃仁勳溢價」將逐步消退 法人評估對台股供應鏈影響

輝達宣布黃仁勳辭去執行長及董事職務，由財務長Colette Kress代理執行長。黃仁勳過去直接協調研發、供應鏈及大型客戶，讓GPU、CPU與網路系統能同步升級。

國內大型法人機構表示，輝達換帥後決策權限將逐步分散，預估重大投資審核及跨部門協調時間增加，影響主要落在下一代產品及新客戶合作，既有訂單與產品交付則相對穩定。

在後續影響上，營運方面，輝達過去透過算力購買承諾及信用擔保，協助新興雲端業者提前採購GPU，最高或有擔保曝險達1,085億美元。Kress接任後，法人機構預估新董事會將提高新增融資的審核門檻，使部分依賴外部資金的資料中心延後建置。雖有助於降低信用風險，但也可能減少新增GPU訂單；加上博通已提供ASIC相關融資方案，部分需求可能轉向其他供應商。

產品方面，Blackwell、Vera Rubin及Rubin Ultra已有既定規劃，短期時程預期不受重大影響。但隨著研發決策趨於制度化，研究部預估Rubin Ultra之後的產品迭代速度將放緩，讓AMD、Google TPU及客製化ASIC有更多時間完成驗證及量產。

對供應鏈而言，技術升級與資本支出壓力可望減輕，但其他業者也更容易取得相同規格認證，將增加ASP及毛利率壓力。大型CSP原已持續推動分散採購，換帥可能加快第二供應商導入。

同時，AMD有機會爭取通用GPU市場，博通與Marvell則受惠於自研ASIC需求增加。不過CUDA及完整系統仍具優勢，法人機構判斷短期轉單有限，競爭影響主要自2028以後擴大。