漲多拉回 專家：台股短期將區間震盪

輝達執行長黃仁勳婚外情風暴，加上台股連續三個交易日大漲千點、漲多拉回，台股昨日開高走低，大跌一一六五點。法人認為，這一波股市回檔，台股不會Ｖ型反彈，而是反覆打底，短線將在四萬至四萬五千點區間震盪，美股財報、重量級科技股ＩＰＯ（首次公開發行）、台股法說、外資動向、匯率變化等，將是近期台股走勢重要關鍵。

台股供應鏈與黃仁勳關係緊密，受到的衝擊也最大。加權指數昨日大跌百分之二點六，在亞股中跌得最重，相形之下，韓股跌百分之○點六，日股跌百分之○點七。

今年以來，台股上漲百分之四十八點七，略低於費城半導體指數的百分之四十九點一，但仍大幅領先韓股的百分之廿六點七漲幅。

第一金投顧董事長黃詣庭認為，台股昨日之所以走跌，一來是連續幾日的台股大漲，已先收復先前一半跌幅，另外，由於輝達召開董事會討論黃仁勳的去留，市場預期心理使台股先下跌。

黃詣庭指出，這一波股市回檔之後的台股反彈不會是Ｖ型反彈，而是會反覆打底，他認為，前一波的三萬九七○一點最低點應該不會跌破，五日線能否守住是重要觀察指標。

此外，從資金面來觀察，黃詣庭指出，散戶融資餘額雖在上周五一口氣去化五六四億元，但倘若跟大盤和最高點的跌幅比起來，去化程度仍然不夠。

統一投顧董事長黎方國分析，台股這波從十月六日盤中最高點四萬九九六八點，急跌到十一月六日盤中最低的三萬七八三七點，暴跌一萬兩千多點之後，本周大幅反彈六千六百多點，反彈幅度超過百分之五十，屬於強勢反彈。

黎方國指出，台股基本面優且有國安基金護盤，再破底的機率不高，短線將在護盤底線四萬點、月線四萬四八八一點之間震盪。

自從國安基金再度進場護市和金管會宣布限空令等穩定措施上路之後，金管會統計，直至本周四，台股集中市場漲幅已優於韓國與日本，台股漲百分之八點五四，同期間日本漲百分之五點八、韓國漲百分之五點二八。另，十一月九日至十一日期間，美國那斯達克漲百分之三點六一、美國費半漲百分之十二點五。

金管會昨（十二）日也表示，限空令本周上路後，借券賣出金額大減近六成、擔保維持率回升到百分之一八○。至於何時退場？金管會說，沒有預設立場，也沒有預定終止時間，將每天綜合評估國際市場政經情勢、國內股市狀況及措施成效。