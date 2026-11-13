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MSCI三升 挹注3,000億活水

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

全球指數編列機構MSCI明晟台灣時間昨（12）日清晨公布第4季調整結果，台股在全球市場、全球新興市場、亞洲除日本等三指數奪下「三升」大滿貫，將於30日盤後生效，法人預估將為台股挹注約3,000億元活水。

在MSCI最新調整權重中，台股在「MSCI全球市場指數」權重由3.25%上調至3.28%，調升0.03個百分點；在「MSCI全球新興市場指數」權重由28.86%上調至29.01%，調升0.15個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由32.72%上調至32.83%，調升0.11個百分點。

觀察「MSCI全球新興市場指數」，此次權重調升最多的市場是印度，權重增加0.17個百分點；而權重調降最多的是中國大陸，權重降低0.13個百分點，其餘國家權重變化不大。

至於MSCI台灣指數成分股，此次「三增四刪」，新增台燿、南電、景碩，剔除中租-KY、嘉澤、元太、萬海，指數成分股降為73檔，並有24檔成分股調整在外流通股數；此次權重調升最多為台燿，權重為0.37%，調升0.37個百分點；權重調降最多為台積電，權重為54.29%，調降0.25個百分點。

另外，MSCI全球小型股指數的台灣成分股也大幅調整，新增18檔、剔除12檔。新增成分股包括中租-KY、元太、嘉澤、鈺創、禾伸堂、尖點及合晶等；剔除成分股則有景碩、南電、聯茂、美律、廣明、中碳、台灣櫻花等。

證交所表示，台灣在最新一季調整後維持MSCI新興市場指數權重第一大市場，反映台灣資本市場及產業在全球市場的重要性持續提升。

MSCI 明晟 新興市場指數

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