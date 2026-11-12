快訊

亞冠賽／日本隊敲3轟含正木智也雙響砲 中華隊全場僅2安0：5遭完封

獨／才開Threads又遇酸民…張善政邀桃園市長官邸聊聊 聯合報搶先開箱

「凌晨被轉走兩筆1萬元」傳有北富銀帳戶遭盜轉 銀行發聲說明了

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會驗收限空令成效 借券成交量大降6成

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會驗收限空令成效，借券成交量大降6成。聯合報系資料照
金管會驗收限空令成效，借券成交量大降6成。聯合報系資料照

金管會今（12）日盤點自從本周一限空令上路以來的執行成果指出，自從盤中借券賣出委託數量限額自本周一調整為3%，實施以來截至本周三止，集中市場借券賣出成交值占市場成交值比重已下降至1.7%至2%之間，周三為1.87%，均低於實施前一日，即上周五的2.97%。

在成交金額上，金管會統計也顯示，借券賣出成交值介於163.52億元至175.15億元之間，亦低於實施前一日的392.7億元，並以周三的163.52億元最低，僅為上周五的4成。

自從國安基金再度進場護市和金管會宣布限空令等穩定措施上路之後，金管會統計，直至本周四，台股集中市場漲幅已優於韓國與日本，台股漲8.54%，同期間日本漲5.80%、韓國漲5.28%，另11月9日至11日期間美國那斯達克漲3.61%、美國費半漲12.50%。

金管會也指出，115年截至10月底的台股本益比約24.92倍，現金殖利率1.63%，加計股票股利為1.67%，上市櫃公司115年截至10月底累計營收約55.18兆元，較去年同期成長39.4%。截至115年11月11日，信用交易的整戶擔保維持率為179.76%。

限空令 金管會

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台股跌破年線就護盤⋯達人質疑「只能漲不能跌？」 網曝可能原因

明台股「開高」等於有救？陳嘉偉直言無禁空令會補跌：超級好的空點

國安基金周一護盤！他想信貸融資拚回本 股民警告恐欠債

國安基金今日出手使台股早盤黑翻紅 法人建議：操作避免積極追價

相關新聞

外資僅賣超個位數、台股卻殺1,165點！黃仁勳風波衝擊 AI 股

台股12日震盪加劇，受到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳人事風波衝擊，市場對AI產業鏈投資前景轉趨觀望，電子權值股午後賣壓擴大，集中市場指數終場下跌1,165.28點，收在43,091.87點，跌幅2.63%，驚險守住10日線。盤中指數最高來到44,525.24點，最低下探42,943.50點，高低震盪達1,581.74點，成交值放大至1.01兆元，三大法人合計買超51.6億元。

金管會驗收限空令成效 借券成交量大降6成

金管會今（12）日盤點自從本周一限空令上路以來的執行成果指出，自從盤中借券賣出委託數量限額自本周一調整為3%，實施以來截至本周三止，集中市場借券賣出成交值占市場成交值比重已下降至1.7%至2%之間，周三為1.87%，均低於實施前一日，即上周五的2.97%。

證交所攜手標普全球能源發布永續洞察報告

臺灣證券交易所與標普全球能源（S&P Global Energy）於11月12日共同舉辦「台灣投資者關係永續洞察報告發表會」，發布研究報告「資本所向，永續為錨：台灣上市公司永續績效與全球永續基金投資之全方位剖析」。報告顯示，812檔全球永續基金對臺灣上市公司的投資金額合計近780億美元，投資範圍涵蓋我國760家上市公司，展現台灣企業在全球永續投資布局中的重要地位。

兩大效應使台股今日大跌逾千點作收 法人認為台股將反覆打底

輝達執行長黃仁勳婚外情風暴，加上台股連續三個交易日大漲數千點的漲多拉回效應下，台股今日以43091.87點，大跌1165.28點作收。第一金投顧董事長黃詣庭認為，這一波股市回檔之後的台股反彈不會是V型反彈，而是會反覆打底，但是他認為前一波的39701點的最低點應該不會跌破，投資人不用太擔心。

三天連漲暫歇…台股開高走低收跌1,165點守住10日線 台積電收低55元

台股12日收盤下跌1,165.28點、跌幅2.63%，終場以43,091.87點作收，成交量1兆133億元；台積電（2330）收盤價2,340元，下跌55元，跌幅2.3%。

費半大漲台股卻陷入震盪 法人：指數反彈走勢將延續 往月線邁進

美股四大指數11日全數收紅，且以費城半導體指數上漲5.6%最高，不過台股12日開盤後陷入震盪，盤中最高上漲268點至44,525點，最低下跌553點至43,703點。台積電盤中最低下跌40元至2,355元，壓抑大盤走勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。