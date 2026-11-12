金管會驗收限空令成效 借券成交量大降6成

金管會今（12）日盤點自從本周一限空令上路以來的執行成果指出，自從盤中借券賣出委託數量限額自本周一調整為3%，實施以來截至本周三止，集中市場借券賣出成交值占市場成交值比重已下降至1.7%至2%之間，周三為1.87%，均低於實施前一日，即上周五的2.97%。

在成交金額上，金管會統計也顯示，借券賣出成交值介於163.52億元至175.15億元之間，亦低於實施前一日的392.7億元，並以周三的163.52億元最低，僅為上周五的4成。

自從國安基金再度進場護市和金管會宣布限空令等穩定措施上路之後，金管會統計，直至本周四，台股集中市場漲幅已優於韓國與日本，台股漲8.54%，同期間日本漲5.80%、韓國漲5.28%，另11月9日至11日期間美國那斯達克漲3.61%、美國費半漲12.50%。

金管會也指出，115年截至10月底的台股本益比約24.92倍，現金殖利率1.63%，加計股票股利為1.67%，上市櫃公司115年截至10月底累計營收約55.18兆元，較去年同期成長39.4%。截至115年11月11日，信用交易的整戶擔保維持率為179.76%。