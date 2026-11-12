就市論勢／封測、ODM、PCB產業 能見度高

盤勢分析

美國期中選舉後，AI政策不確定性升高，台股科技股經歷一波估值修正與籌碼調整，集中市場加權指數與櫃買指數同步大幅回檔。不過，這波修正主要反映政治面雜音，尚未看到AI產業基本面反轉，AI需求只是遞延而非消失，台股中長期向上趨勢不變。

政策方面，市場將美國民主黨的立場簡化為反對資料中心建置，但政策重點其實在避免由居民分攤電力、水資源等成本。OpenAI等業者已表態自行承擔基建成本，德州新任州長態度也轉趨軟化，政治疑慮可望逐步緩解。加上選後不確定性降低，有助資金風險偏好回升。

評價面上，經過這波修正，台股前瞻本益比已明顯回落，但市場對企業未來獲利的預期尚未見下修，評價吸引力隨之提升。後續可追蹤資料中心建置進度，以及供應鏈訂單、交期與獲利展望，作為判斷產業動能的依據。

籌碼面上，台股融資餘額大幅縮減，槓桿籌碼加速清理，選擇權指標也顯示市場情緒一度陷入極度恐慌，賣壓已有相當程度的宣洩。加上國安基金進場、禁空令等政策支撐，以及指數負乖離擴大，台股已具備跌深反彈條件，籌碼沉澱也有助後續走勢回穩。

投資建議

操作上以逢低分批布局為主軸，聚焦供應鏈能見度高、供需吃緊的產業，看好規格升級族群，包括封測、ODM、PCB、CCL及ABF載板等產業。