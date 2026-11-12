聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／封測、ODM、PCB產業 能見度高

經濟日報／ 莊承憲（統一中小基金經理人）

盤勢分析

美國期中選舉後，AI政策不確定性升高，台股科技股經歷一波估值修正與籌碼調整，集中市場加權指數與櫃買指數同步大幅回檔。不過，這波修正主要反映政治面雜音，尚未看到AI產業基本面反轉，AI需求只是遞延而非消失，台股中長期向上趨勢不變。

政策方面，市場將美國民主黨的立場簡化為反對資料中心建置，但政策重點其實在避免由居民分攤電力、水資源等成本。OpenAI等業者已表態自行承擔基建成本，德州新任州長態度也轉趨軟化，政治疑慮可望逐步緩解。加上選後不確定性降低，有助資金風險偏好回升。

評價面上，經過這波修正，台股前瞻本益比已明顯回落，但市場對企業未來獲利的預期尚未見下修，評價吸引力隨之提升。後續可追蹤資料中心建置進度，以及供應鏈訂單、交期與獲利展望，作為判斷產業動能的依據。

籌碼面上，台股融資餘額大幅縮減，槓桿籌碼加速清理，選擇權指標也顯示市場情緒一度陷入極度恐慌，賣壓已有相當程度的宣洩。加上國安基金進場、禁空令等政策支撐，以及指數負乖離擴大，台股已具備跌深反彈條件，籌碼沉澱也有助後續走勢回穩。

投資建議

操作上以逢低分批布局為主軸，聚焦供應鏈能見度高、供需吃緊的產業，看好規格升級族群，包括封測、ODM、PCB、CCL及ABF載板等產業。

PCB 封測 櫃買指數

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

00918聚焦 AI 供應鏈與高股息優勢 大華銀投信看好台股震盪偏多

美國期中選舉衝擊AI科技股！00954、009828法人解析半導體與PCB後市

PCB族群強勢反彈！金居、台玻連2漲停 009828盤中一度大漲近7％

就市論勢／營收成長科技股 搶鏡

相關新聞

就市論勢／封測、ODM、PCB產業 能見度高

美國期中選舉後，AI政策不確定性升高，台股科技股經歷一波估值修正與籌碼調整，集中市場加權指數與櫃買指數同步大幅回檔。不過，這波修正主要反映政治面雜音，尚未看到AI產業基本面反轉，AI需求只是遞延而非消失，台股中長期向上趨勢不變。

金管會驗收限空令成效 借券成交量大降6成

金管會今（12）日盤點自從本周一限空令上路以來的執行成果指出，自從盤中借券賣出委託數量限額自本周一調整為3%，實施以來截至本周三止，集中市場借券賣出成交值占市場成交值比重已下降至1.7%至2%之間，周三為1.87%，均低於實施前一日，即上周五的2.97%。

證交所攜手標普全球能源發布永續洞察報告

臺灣證券交易所與標普全球能源（S&P Global Energy）於11月12日共同舉辦「台灣投資者關係永續洞察報告發表會」，發布研究報告「資本所向，永續為錨：台灣上市公司永續績效與全球永續基金投資之全方位剖析」。報告顯示，812檔全球永續基金對臺灣上市公司的投資金額合計近780億美元，投資範圍涵蓋我國760家上市公司，展現台灣企業在全球永續投資布局中的重要地位。

外資僅賣超個位數、台股卻殺1,165點！黃仁勳風波衝擊 AI 股

台股12日震盪加劇，受到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳人事風波衝擊，市場對AI產業鏈投資前景轉趨觀望，電子權值股午後賣壓擴大，集中市場指數終場下跌1,165.28點，收在43,091.87點，跌幅2.63%，驚險守住10日線。盤中指數最高來到44,525.24點，最低下探42,943.50點，高低震盪達1,581.74點，成交值放大至1.01兆元，三大法人合計買超51.6億元。

兩大效應使台股今日大跌逾千點作收 法人認為台股將反覆打底

輝達執行長黃仁勳婚外情風暴，加上台股連續三個交易日大漲數千點的漲多拉回效應下，台股今日以43091.87點，大跌1165.28點作收。第一金投顧董事長黃詣庭認為，這一波股市回檔之後的台股反彈不會是V型反彈，而是會反覆打底，但是他認為前一波的39701點的最低點應該不會跌破，投資人不用太擔心。

三天連漲暫歇…台股開高走低收跌1,165點守住10日線 台積電收低55元

台股12日收盤下跌1,165.28點、跌幅2.63%，終場以43,091.87點作收，成交量1兆133億元；台積電（2330）收盤價2,340元，下跌55元，跌幅2.3%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。