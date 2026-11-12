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最嚴限空令上路3天 放空縮近六成！ 何時退場？金管會揭關鍵

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

最嚴限空令上路三天，借券賣出金額大減近六成、擔保維持率回升到180%，何時退場卻沒有時間表。金管會12日表示，將每天評估國際政經情勢及國內股市狀況，目前不預設終止期限。

與去年4月關稅海嘯不同，當時金管會祭出最嚴限空令，先實施五個交易日、再視情況調整；這次雖採同等強度措施，卻未預設實施期限。

金管會9日起將個股每日借券賣出委託上限，從前30日均量的30%砍至3%，融券保證金從90%提高至130%，大幅壓縮放空空間。

據證期局統計，實施前十一月6日借券賣出成交值392.7億元，9日至11日已降至163.52億至175.91億元；其中11日較實施前減少約58.4%。

借券賣出占市場成交值比率，也從6日的2.97%，降至9日至11日的1.7%至2%，顯示空方交易明顯收斂。

整戶擔保維持率則從6日158.05%，回升至11日179.76%，增加21.71個百分點，兩項風險指標均見改善。

空方遭限、美股反彈也助攻台股漲勢。據金管會統計，9日至12日下午1時30分，台股累計漲8.54%，優於日股5.8%、韓股5.28%，但同期美國費半指數也大漲12.5%。

值得注意的是，12日台股受到輝達（NVIDIA）高層人事傳聞及電子權值股賣壓等因素影響，終場再跌1,165點、收43,091點，顯示市場震盪尚未平息。

至於何時解除限空令？證期局主秘王秀玲表示，金管會目前沒有預設立場，也沒有預定終止時間，將每天綜合評估國際市場政經情勢、國內股市狀況及措施成效。

她強調，維持證券市場秩序與穩定是首要考量，歷次穩市措施都是實施後持續觀察，再決定何時結束。

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