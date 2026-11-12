台股吸引外資有新利多？公司治理亞洲第三 金管會揭關鍵

台股爭取外資再添籌碼！金管會12日指出，2026年亞洲公司治理評鑑出爐，台灣在12個市場中與新加坡並列第三，總分升至67.4分。評鑑是國際機構投資人布局的重要參考，有助吸引外資。

亞洲公司治理協會（ACGA）每兩至三年公布一次評鑑。台灣2020年排名第四、2023年升至第三，今年維持第三，總分則由62.8分提高至67.4分，僅次於澳洲75分、日本69.8分。

這次台灣進步最明顯的是「投資人構面」，較上次增加10.6分；其次為上市公司構面增加4.3分、監理主管機關構面增加3.8分。

其中，台灣在「代表散戶對董事提起訴訟」項目獲得滿分，主要受惠投保法賦予投保中心代表投資人提起團體訴訟的機制，獲國際高度肯定。

證交所與集保推動盡職治理評鑑及投票揭露工具，也帶動機構投資人資訊揭露品質提升，成為評鑑加分項目。

不過，台灣仍有待改善之處。證期局指出，ACGA檢視台灣前十大資產管理機構2024年股東會投票紀錄，發現投下反對票的比率偏低，反映機構投資人參與企業治理仍有強化空間。

另一項是保險公司依法不得參與被投資公司的董事選舉，限制股東監督權的行使。金管會表示，已向ACGA說明這項限制是基於台灣特殊監理考量。

ACGA也提醒亞洲市場應強化董事會獨立性、多元化，以及機構投資人與企業的深度對話。

金管會強調，這些是亞洲市場普遍面臨的挑戰，並非專指台灣。

至於評鑑對台股有何影響？金管會指出，國際機構投資人會參考各市場公司治理品質及改善情形，作為投資布局參考，對提升台灣資本市場國際能見度及吸引資金具有正面效果。

金管會表示，後續將參考ACGA預計明年6月前發布的各市場詳細報告，研議進一步改革措施，提升台灣公司治理競爭力。