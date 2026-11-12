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台灣公司治理表現獲國際肯定 「CG Watch 2026」評鑑蟬聯第三名

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心表示，亞洲公司治理協會（ACGA）於今年11月4日至5日在台北舉辦年度盛會，並公布最新「CG Watch 2026」評鑑結果。台灣在亞洲12個主要市場中再度與新加坡並列第三名，僅次於澳洲與日本，整體得分較上屆增加4.6分，其中「投資人」構面是本次進步最多的構面，反映出台灣資本市場近年來在強化股東權益保障、推動ESG資訊揭露透明化等面向的卓著成效。

本次ACGA年會以「持續亞洲的改革動能：信任、透明度與科技」（Sustaining Asia’s Reform Momentum: Trust, Transparency and Technology）為主題，深入探討日韓台企業價值提升計畫、地緣經濟風險與戰略韌性、AI與數位科技對公司治理的重塑，以及少數股東權益與投資人盡職治理等核心議題，邀集相關領域專家學者及各國代表深入交流，櫃買中心表示透過參與本次年會，觀察到各國代表肯定台灣推動公司治理的努力，也進一步大幅提升我國資本市場的國際能見度。

櫃買中心強調，將持續配合主管機關「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」及「打造台灣成為亞洲資產管理中心」的政策規劃，協助上櫃公司提升資訊透明度、強化獨立董事職能，並透過ESG評鑑引領公司重視並落實公司治理及永續發展，櫃買中心亦將持續扮演「陪跑者」的角色，協助企業將公司治理與永續發展內化為企業經營管理的核心價值，奠定台灣資本市場永續發展的堅實根基。

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