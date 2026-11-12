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致伸榮獲SGS風險管理與永續治理雙項大獎肯定

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸（4915）科技日前榮獲「2026 SGS 年度頒獎典禮暨趨勢論壇」中，ISO Plus Awards「風險管理品質典範獎」及 ESG Awards「永續治理獎」兩項殊榮，肯定公司在品質管理、風險控管及永續治理方面的具體成果。

致伸表示，本屆活動由全球檢驗、測試與驗證機構 SGS 主辦，以「雙軸智理新賽局：數位信任 × 轉型治理的企業決勝戰」為主題，聚焦企業在數位轉型、供應鏈韌性及永續發展等面向的治理能力。致伸此次在品質管理與永續治理兩大領域獲得肯定，展現公司透過制度化管理，持續強化營運風險控管與長期經營韌性的努力。

在品質與風險管理方面，致伸整合 ISO 9001 品質管理、IECQ QC 080000 有害物質流程管理及 ISO/IEC 27001 資訊安全管理等國際標準，建立涵蓋產品品質、製程管理、資訊安全及營運作業的管理機制。公司透過品質資訊系統串聯進料、製程與出貨檢驗，運用數據分析與異常趨勢監控，及早識別潛在風險啟動預防措施，降低品質風險並提升管理效能。

此外，致伸將品質政策與道德行為要求融入日常管理，提升品質穩定度與組織應變能力，獲頒「風險管理品質典範獎」肯定致伸接軌國際標準以持續改善與風險預防的成果。

在永續治理方面，致伸將 ESG 理念融入企業經營與決策流程，並將氣候變遷、新興風險及利害關係人關注議題納入風險評估與管理決策。透過治理架構與跨部門協作，檢視並強化永續管理機制，將相關考量延伸至日常營運及供應鏈合作，提升企業因應外部環境變化的能力，兼顧營運發展、企業責任與長期永續價值。此次榮獲「永續治理獎」，肯定致伸將永續考量融入企業治理與決策流程的具體實踐。

致伸表示，面對全球產業環境與永續發展趨勢的變動，企業治理不僅是風險控管的基礎，更是支持長期經營的重要關鍵。未來將持續深化品質管理、風險治理與永續發展，透過制度化管理與持續改善，提升營運韌性及長期競爭力。

致伸 永續發展

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