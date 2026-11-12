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證交所攜手標普全球能源發布永續洞察報告

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所攜手標普全球能源發布永續洞察報告。臺灣證券交易所／提供
證交所攜手標普全球能源發布永續洞察報告。臺灣證券交易所／提供

臺灣證券交易所與標普全球能源（S&P Global Energy）於11月12日共同舉辦「台灣投資者關係永續洞察報告發表會」，發布研究報告「資本所向，永續為錨：台灣上市公司永續績效與全球永續基金投資之全方位剖析」。報告顯示，812檔全球永續基金對臺灣上市公司的投資金額合計近780億美元，投資範圍涵蓋我國760家上市公司，展現台灣企業在全球永續投資布局中的重要地位。

證交所業務委員胡則華致詞時表示，台灣企業的優勢不僅在於半導體、人工智慧及先進科技，也展現在環境保護、員工福祉、公司治理與企業韌性等面向。主管機關、證交所與企業多年來共同推動永續發展，已逐步累積具體成果，成為建立市場信任與維持長期競爭力的重要基礎。期盼透過這次研究，讓全球投資人、指數編製機構及資產管理業者，看見更多科技產業以外、同樣具有優異永續表現的臺灣企業，並促進相關指數與投資商品的發展，深化台灣企業與全球投資社群的連結，為企業及投資人創造更多長期價值。

依研究採用的2026年6月持股資料，台灣共有760家上市公司獲全球永續基金投資，合計占上市公司總市值約98%，且在這次研究具有標普全球企業永續評鑑（Corporate Sustainability Assessment，CSA）評分資料的457家上市公司中，總分排名前10%的46家台灣上市公司，在研究分析的七項永續主題上，平均得分均高於道瓊斯領先全球指數及道瓊斯領先新興市場指數兩項指數成分公司的平均表現，展現台灣領先企業在不同永續面向的國際競爭力。

證交所表示，該研究亦呈現我國企業資訊揭露與風險管理的具體進展。在這次研究受評上市公司中，董事會獨立性資訊揭露率達100%，範疇一、範疇二溫室氣體排放及能源消耗資料的揭露率各達98%；資訊安全則是2020年至2025年間平均評分進步幅度最大的主題，資安意識訓練實施率達99%。這些成果與臺灣持續強化董事會功能、氣候資訊揭露及資安管理的政策方向相互呼應，也反映企業將永續要求落實於營運管理的努力。

這次發表會除公布研究成果，並由標普全球能源全球永續專業商務負責人Giacomo Bareato與證交所公司治理部經理陳長惠進行對談，從全球資本視角探討台灣企業的永續競爭力，解析投資人關注議題、企業資訊揭露與資金配置的關聯。活動亦安排「提升企業價值計畫」專題演講，並邀請機構投資人及臺灣指數公司代表分享與「全球永續競爭力」議題之對談，協助企業將研究洞察運用於經營策略與投資人溝通。

證交所強調，台灣有許多具備技術實力與市場潛力的中小市值「隱形冠軍」，未來將持續透過ESG資訊平台、教育訓練、優良案例分享及國際合作，協助企業縮小資訊揭露與對外溝通的落差，並結合機構投資人盡職治理與議合，促進企業與長期資金的交流，讓更多臺灣企業的永續成果轉化為國際市場能夠理解的長期價值。

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