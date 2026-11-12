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外資僅賣超個位數 台股卻殺1,165點…黃仁勳風波衝擊AI股

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外資僅賣超個位數、台股卻殺1,165點！黃仁勳風波衝擊 AI 股

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股12日震盪加劇。聯合報系資料照
台股12日震盪加劇。聯合報系資料照

台股12日震盪加劇，受到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳人事風波衝擊，市場對AI產業鏈投資前景轉趨觀望，電子權值股午後賣壓擴大，集中市場指數終場下跌1,165.28點，收在43,091.87點，跌幅2.63%，驚險守住10日線。盤中指數最高來到44,525.24點，最低下探42,943.50點，高低震盪達1,581.74點，成交值放大至1.01兆元，三大法人合計買超51.6億元。

統計三大法人12日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超 6.85億元，投信買超123.85億元；自營商賣超（合計）65.41億元，其中自行賣超29.81億元、避險賣超35.6億元。

市場不安情緒的引爆點，來自輝達執行長黃仁勳的管理層風波。《紐約時報》報導黃仁勳涉及另一段婚外情，《華爾街日報》則引述知情人士指出，輝達董事會最快於周三開會討論其去留。路透報導也指出，董事會已就相關消息召開會議，評估黃仁勳的未來，但截至目前尚未公布人事決定。相關消息使輝達股價盤後一度下跌逾8%，市場也開始關注這場風波是否衝擊AI產業鏈信心。

盤面上，賣壓集中在電子族群。聯發科（2454）、南亞科（2408）、精材（3374）、群聯（8299）、欣興（3037）、台光電（2383）及台達電（2308）等電子要角午後跌勢擴大，健策（3653）、聯茂（6213）更下殺跌停，拖累大盤一路走低。統計集中市場與櫃買市場，上漲家數合計531家、下跌1,391家，跌停18家，漲停35家。

五大權值股成為壓抑指數的主要力量，台積電（2330）下跌2.3%，收在2,340元，單檔拖累大盤約429點；聯發科下跌3.51%，收3,850元，影響近67點；台達電下跌4.25%，收1,240元，拖累約42點；日月光投控（3711）下跌5.02%，收586元，影響約41點；鴻海（2317）則下跌0.83%，收240元。

在電子要角普遍回檔之際，部分具產業題材支撐的中小型電子股仍有買盤進駐。其中，低軌衛星概念股受惠於SpaceX力拚太空發電的題材帶動，逆勢走強，百一（6152）、大眾控（3701）、敬鵬（2355）同步亮燈漲停，萬泰科（6190）、新復興（4909）、精測（6510）、昇貿（3305）及元晶（6443）也聯袂收高，成為盤面少數亮點。

此外，PCB族群同樣展現相對抗跌力道，定穎投控（3715）、競國（6108）強勢攻上漲停，健鼎（3044）、嘉聯益（6153）、華通（2313）及聯致等個股也收紅。

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