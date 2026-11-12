快訊

她們不是一般空姐！歷代空軍空姐身分與制服有何變化？

賣掉了！遠航MD-83客機滯留7年 桃機211萬元買下

聯合報首度跟機直擊！空軍專機空姐 機上全程彎腰工作

聽新聞
0:00 / 0:00

兩大效應使台股今日大跌逾千點作收 法人認為台股將反覆打底

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳婚外情風暴，加重台股下跌。路透
輝達執行長黃仁勳婚外情風暴，加重台股下跌。路透

輝達執行長黃仁勳婚外情風暴，加上台股連續三個交易日大漲數千點的漲多拉回效應下，台股今日以43091.87點，大跌1165.28點作收。第一金投顧董事長黃詣庭認為，這一波股市回檔之後的台股反彈不會是V型反彈，而是會反覆打底，但是他認為前一波的39701點的最低點應該不會跌破，投資人不用太擔心。

黃詣庭分析，今天台股的下跌，一來是連續幾日的台股大漲，已經把先前的跌幅收復一半以上，另外一方面輝達即將要開董事會討論黃仁勳的去留，因此市場預防性的預期心理使台股先下跌。

黃詣庭認為，投資人可以先觀察台股再度拉回之後，5日線能否撐住，但他認為不會再跌破前波的低點。

至於外資的動向，他指出，一直到昨天外資仍然有超過10萬口台指期空單，外資賣台股的情況還沒有告一段落。此外，散戶的融資餘額雖然在上周五一口氣去化564億元，但是倘若跟大盤和最高點的跌幅比起來，去化的程度還不夠。

對於國安基金雖然進場，但是台股仍然大跌千點，黃詣庭認為這符合國安基金過去進場的慣性，股市並不是國安基金進場之後就不跌，仍然會有震盪，在金管會的限空令還有國安基金進場的效應下，震盪的幅度會改善。

台股 法人 黃仁勳

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳婚外情風暴擴大 台股受波及 早盤一度大跌超過500點

國安基金護盤！台積電ADR漲逾6%「下周一反彈多少？」 股民反曝憂慮點

國安基金今日出手使台股早盤黑翻紅 法人建議：操作避免積極追價

台指期夜盤大漲646點收復4萬點！國安基金周一進場護盤 市場仍憂反彈無力

相關新聞

兩大效應使台股今日大跌逾千點作收 法人認為台股將反覆打底

輝達執行長黃仁勳婚外情風暴，加上台股連續三個交易日大漲數千點的漲多拉回效應下，台股今日以43091.87點，大跌1165.28點作收。第一金投顧董事長黃詣庭認為，這一波股市回檔之後的台股反彈不會是V型反彈，而是會反覆打底，但是他認為前一波的39701點的最低點應該不會跌破，投資人不用太擔心。

三天連漲暫歇…台股開高走低收跌1,165點守住10日線 台積電收低55元

台股12日收盤下跌1,165.28點、跌幅2.63%，終場以43,091.87點作收，成交量1兆133億元；台積電（2330）收盤價2,340元，下跌55元，跌幅2.3%。

黃仁勳婚外情風暴擴大 台股受波及 早盤一度大跌超過500點

輝達執行長黃仁勳的婚外情風暴愈演愈烈，由於輝達與台股相關供應鏈關係密切，也衝擊到台股表現。早上11時過後在外資大舉賣股的影響之下，台股大盤持續下跌一度超過500點，大盤指數最低來到43703點，失守44000點關卡。

國安基金今日出手使台股早盤黑翻紅 法人建議：操作避免積極追價

美股四大指數昨夜全面收紅，不過台股在連續大漲四千點之後，漲多拉回，賣壓湧現，今日開盤後不久一度下跌近400點，使44000點關卡一度失手。國安基金在上周五委員會會議決議啟動第10次進場護盤之後今日首度進場發揮點火效果，把大盤指數拉回上漲逾百點，目前大盤指數在44300點之上。

費半大漲台股卻陷入震盪 法人：指數反彈走勢將延續 往月線邁進

美股四大指數11日全數收紅，且以費城半導體指數上漲5.6%最高，不過台股12日開盤後陷入震盪，盤中最高上漲268點至44,525點，最低下跌553點至43,703點。台積電盤中最低下跌40元至2,355元，壓抑大盤走勢。

大摩：舊世代記憶體定價優勢已不足以抵銷需求疲軟 下調六台股目標價

摩根士丹利證券（大摩）發布「舊世代記憶體：定價能力是否已觸頂？」報告指出，利基型記憶體（DDR3/4、SLC/MLC NAND、NOR Flash）的定價優勢已不足以抵銷需求疲軟，大幅下調相關個股的評等與目標價，並建議投資人降低曝險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。