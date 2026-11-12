兩大效應使台股今日大跌逾千點作收 法人認為台股將反覆打底

輝達執行長黃仁勳婚外情風暴，加上台股連續三個交易日大漲數千點的漲多拉回效應下，台股今日以43091.87點，大跌1165.28點作收。第一金投顧董事長黃詣庭認為，這一波股市回檔之後的台股反彈不會是V型反彈，而是會反覆打底，但是他認為前一波的39701點的最低點應該不會跌破，投資人不用太擔心。

黃詣庭分析，今天台股的下跌，一來是連續幾日的台股大漲，已經把先前的跌幅收復一半以上，另外一方面輝達即將要開董事會討論黃仁勳的去留，因此市場預防性的預期心理使台股先下跌。

黃詣庭認為，投資人可以先觀察台股再度拉回之後，5日線能否撐住，但他認為不會再跌破前波的低點。

至於外資的動向，他指出，一直到昨天外資仍然有超過10萬口台指期空單，外資賣台股的情況還沒有告一段落。此外，散戶的融資餘額雖然在上周五一口氣去化564億元，但是倘若跟大盤和最高點的跌幅比起來，去化的程度還不夠。

對於國安基金雖然進場，但是台股仍然大跌千點，黃詣庭認為這符合國安基金過去進場的慣性，股市並不是國安基金進場之後就不跌，仍然會有震盪，在金管會的限空令還有國安基金進場的效應下，震盪的幅度會改善。