三天連漲暫歇…台股開高走低收跌1,165點守住10日線 台積電收低55元

台股12日收盤下跌1,165.28點、跌幅2.63%，終場以43,091.87點作收，成交量1兆133億元；台積電（2330）收盤價2,340元，下跌55元，跌幅2.3%。

台股連漲三天之後，今日開高走低，早盤雖有美股收紅因素推升，但技術面減弱買盤力道，11點30分過後的賣壓出籠，跌破44,000點後仍未見強力買盤進場，指數繼續下探10日線買盤撐盤力道。

今日成交金額大且走高為：台玻（1802）、世芯-KY（3661）、友達（2409）、華通（2313）、旺矽（6223）、精材（3374）、環球晶（6488）、藥華藥（6446）及GIS-KY（6456）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、南亞（1303）、聯茂（6213）、穩懋（3105）、南亞科（2408）、健策（3653）、台光電（2383）、台燿（6274）及國巨*（2327）。

第一金投顧表市，場風險偏好明顯回升，隨台積電營運動能強勁、AI 基礎建設需求持續成長，加上內資買盤積極，短線反彈動能有望延續，惟考量短期累積漲幅已大，美國通膨壓力仍存，且外資期貨空單居高不下；短線仍可能面臨獲利了結及上檔套牢賣壓，指數將呈現高檔震盪格局。操作建議避免急漲後追高，並持續觀察美股科技股走勢、外資期現貨籌碼及成交量能變化，待外資賣壓收斂、資金輪動擴散及籌碼結構趨穩後，再逐步提高持股水位。

玉山高成長基金經理人廖炳焜表示，台股這波修正核心因素，來自市場重新評估AI產業長期成長速度與評價水準，而非企業獲利出現系統性惡化。隨著政治因素逐步淡化，基本面仍將重新成為市場主導力量。短期指數波動仍大，預估40,000至43,000點將逐步浮現中期支撐力道。在市場情緒極度悲觀之際，檢視手中持股，汰弱留強，聚焦2027年獲利成長確定性高、產業競爭力強且評價已明顯修正的優質企業，並建議採取分批布局策略，為下一階段行情預做準備。