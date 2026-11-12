費半大漲台股卻陷入震盪 法人：指數反彈走勢將延續 往月線邁進

美股四大指數11日全數收紅，且以費城半導體指數上漲5.6%最高，不過台股12日開盤後陷入震盪，盤中最高上漲268點至44,525點，最低下跌553點至43,703點。台積電盤中最低下跌40元至2,355元，壓抑大盤走勢。

法人指出，昨日受上市櫃公司公布10月營收表現亮眼激勵，台股持續反彈走勢，指數開平走高，終場以大漲1,545點作收；櫃買指數同步上攻，最後收漲3.3%。盤面類股以PCB、軟體、光電、IP等股表現較佳。

美科技股表現亮眼，台股技術指標持續轉強、指數重返5日與10日均線之上，在市場信心逐步回升下，預期指數反彈走勢將延續。操作策略上，台股反彈往月線邁進，可加碼AI題材加持、業績展望樂觀與法人布局股；賣出財報欠佳、法人連續減碼股。做多可留意AI相關、CPO及PCB股。