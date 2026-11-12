大摩：舊世代記憶體定價優勢已不足以抵銷需求疲軟 下調六台股目標價

摩根士丹利證券（大摩）發布「舊世代記憶體：定價能力是否已觸頂？」報告指出，利基型記憶體（DDR3/4、SLC/MLC NAND、NOR Flash）的定價優勢已不足以抵銷需求疲軟，大幅下調相關個股的評等與目標價，並建議投資人降低曝險。

大摩指出，報告只針對利基型舊世代記憶體，不涉及主流的 DDR5 或 TLC/QLC NAND 市場。大摩一改今年5月的樂觀態度，轉向保守，關鍵原因有三：一是需求疲軟，定價彈性代表缺乏價格保護；二是美國資料中心擴建遞延；三是供需缺口收斂、稀缺性消退。

大摩指出，股價往往在獲利真正觸頂前，就會因缺貨緩解、漲價放緩而面臨估值下修。美國民主黨在期中選舉大勝之後，大摩估計，在2028年美國資料中心新增產能中，約20%將延後至2029年。

在台股中，僅南亞科（2408）及愛普*（6531）維持「優於大盤」評等。但南亞科目標價由600 元下修 8% 至 550 元，目標股價淨值比降至 2.04 倍；愛普*目標價由1,666 元下修 12% 至 1,465元。

三檔個股由「優於大盤」下調至「中立」，目標價至少砍半。華邦電（2344）目標價由288 元大砍58%至 120 元，股價淨值比由 2.9倍降至1.2倍；力積電（6770）目標價由111 元下修 51%至 54元，股價淨值比由 2倍降至 1倍；旺宏（2337）目標價由220 元下修59%至 90元。股價淨值比由 2.1倍降至 1倍。

群聯（8299）評等從「中立」下調至「劣於大盤」，目標價由2,588 元大砍48%至1,357元。