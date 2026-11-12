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黃仁勳婚外情風暴擴大 台股受波及 早盤一度大跌超過500點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳倚重台灣供應鏈，他若下台，影響也將牽動整個台灣供應鏈。路透
輝達執行長黃仁勳倚重台灣供應鏈，他若下台，影響也將牽動整個台灣供應鏈。路透

輝達執行長黃仁勳婚外情風暴愈演愈烈，由於輝達與台股相關供應鏈關係密切，也衝擊到台股表現。早上11時過後在外資大舉賣股的影響之下，台股大盤持續下跌一度超過500點，大盤指數最低來到43703點，失守44000點關卡。

國安基金的動向引發市場矚目，為了避免浪費子彈，成為外資的接盤俠，國安基金今日進場將以收斂跌幅為主。

華南投顧董事長呂仁傑指出，華爾街下注黃仁勳會離開輝達的比率已經從85%升高到90%以上，他也表示輝達的股價在上周美國期中選舉之後就大跌超過20%，接下來隨著黃仁勳的桃色風波擴大估計股價的跌幅會再跌到超過三成左右，輝達的走向包括未來由誰來接替黃仁勳執行長一職，其定價策略對於台廠多個供應鏈，例如伺服器後續獲利表現的影響很大。

呂仁傑表示，昨天台股漲多，因此今天大盤的賣壓也很大，這也致使為何美股昨天四大指數全面收斂，台積電的ADR（美國存託憑證）價格也大漲，但是今日台積電反而一開盤就大跌。

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美股四大指數昨夜全面收紅，不過台股在連續大漲四千點之後，漲多拉回，賣壓湧現，今日開盤後不久一度下跌近400點，使44000點關卡一度失手。國安基金在上周五委員會會議決議啟動第10次進場護盤之後今日首度進場發揮點火效果，把大盤指數拉回上漲逾百點，目前大盤指數在44300點之上。

黃仁勳人事傳聞衝擊輝達盤後重挫！台股震盪回測44K 聯發科領軍抗空

美股昨夜全面收高，費半指數大漲5.66%，台股ADR同步走揚，不過，盤後傳出輝達董事會可能討論執行長黃仁勳人事異動，輝達股價一度重挫約10%，為市場增添變數。台股12日開低下跌76.69點，報44,180.46點，盤初一度因台積電（2330）走弱、電子權值股承壓，跌點擴大至378點，回測44,000點關卡。隨後聯發科（2454）領軍走高，台達電（2308）也由黑翻紅，帶動大盤跌勢收斂並翻紅，目前在平盤上下震盪。盤面上，南亞（1303）、南亞科（2408）、致茂（2360）、健鼎（3044）表現強勢；奇鋐（3017）、廣達（2382）、南電（8046）、台光電（2383）則相對疲弱，富邦金（2881）、國泰金（2882）也在平盤下整理。台玻（1802）、群益臺灣加權正2（00685L）及主動中信台灣收益（00406A）交投熱絡。

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