黃仁勳婚外情風暴擴大 台股受波及 早盤一度大跌超過500點

輝達執行長黃仁勳的婚外情風暴愈演愈烈，由於輝達與台股相關供應鏈關係密切，也衝擊到台股表現。早上11時過後在外資大舉賣股的影響之下，台股大盤持續下跌一度超過500點，大盤指數最低來到43703點，失守44000點關卡。

國安基金的動向引發市場矚目，為了避免浪費子彈，成為外資的接盤俠，國安基金今日進場將以收斂跌幅為主。

華南投顧董事長呂仁傑指出，華爾街下注黃仁勳會離開輝達的比率已經從85%升高到90%以上，他也表示輝達的股價在上周美國期中選舉之後就大跌超過20%，接下來隨著黃仁勳的桃色風波擴大估計股價的跌幅會再跌到超過三成左右，輝達的走向包括未來由誰來接替黃仁勳執行長一職，其定價策略對於台廠多個供應鏈，例如伺服器後續獲利表現的影響很大。

呂仁傑表示，昨天台股漲多，因此今天大盤的賣壓也很大，這也致使為何美股昨天四大指數全面收斂，台積電的ADR（美國存託憑證）價格也大漲，但是今日台積電反而一開盤就大跌。