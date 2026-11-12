MSCI 利多失靈？景碩、南電、台燿升級卻走跌 「這檔」強鎖漲停

MSCI明晟於11月12日清晨公布最新半年度調整，台股全球標準指數成分股呈現「3進4出」，新增景碩（3189）、南電（8046）及台燿（6274）3檔，刪除萬海（2615）等4檔，相關調整將於11月30日盤後生效。

然而，台股今日大盤受到美股盤後輝達執行長黃仁勳傳出人事異動變數影響，指數開低後在44,000點關卡前激烈交戰，盤中震盪超過820點。在市場高檔震盪下，獲選納入全球標準指數的3檔PCB與載板大廠也出現「利多出盡」走勢。而入選全球小型指數成分股的世紀*（5314）卻強鎖漲停。

景碩盤中重挫約7.5%，目前最低探至683元；南電同步下挫逾6%，最低來到1,000元；台燿早盤雖一度衝高至1,080元，但受制於10日線反壓翻黑跌逾5%，千元關卡拉警報。至於遭刪除的萬海、嘉澤（3533）、中租-KY（5871）及元太（8069）也全數走弱。

觀察本次全球標準指數成分股異動，新增的景碩、南電與台燿皆是由全球小型指數轉進；遭刪除的4檔個股中，除了萬海被完全剔除外，中租-KY、元太及嘉澤均轉列至全球小型指數。

全球小型指數方面，此次台股成分股共有18檔新增、12檔刪除。新入列個股走勢分歧，世紀*表現最強勢，放量攻上漲停且高掛超過3,000張買單；營邦（3693）、波若威（3163）一度大漲逾5%，尖點（8021）漲近4%，雍智科技（6683）上漲約3.5%重返千金股行列，環宇-KY（4991）、騰輝電子-KY（6672）也維持紅盤。

反觀禾伸堂（3026）跌約8%，聯友金屬-創（7610）跌逾6.5%，嘉晶（3016）與信昌電（6173）則跌逾2%。至於遭小型指數剔除的12檔個股多數收黑，皇昌（2543）及轉升標準指數的景碩、南電跌逾5%，台燿跌逾5%，賣壓相對沉重。

MSCI每年2月、5月、8月及11月進行指數權重與成分股調整，其中5月及11月為半年度調整。本次調整將於11月30日盤後生效，隨著生效日接近，追蹤相關指數的被動式基金將依新成分股及權重調整持股，相關個股後續成交量與尾盤波動，將成為市場觀察重點。