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若黃仁勳下台…台灣供應鏈恐被搶單？分析師：只有這些公司不用擔心

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
華爾街日報稱輝達董事會正考慮撤換黃仁勳。路透
華爾街日報稱輝達董事會正考慮撤換黃仁勳。路透

華爾街日報報導，輝達（NVIDIA）董事會正準備撤換創辦人兼執行長黃仁勳，最快今天開會決定他的去留；由於黃仁勳一向愛台灣的形象，與台灣供應鏈關係緊密，市場擔心台廠是否受到影響？證券分析師強調，除了台積電（2330）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）及AI產業龍頭之外，其他供應鏈恐有被搶單的疑慮。

紐約時報周三報導，黃仁勳除了和一名疑為大陸間諜的女子有婚外情，也曾和副總裁級的直屬主管交往。華爾街日報則是報導指出，輝達董事會準備撤換黃仁勳；輝達股價盤後重挫。

輝達傳出董事會正在考慮執行長黃仁勳的去留，投資人開始計算他若遭到解職，對輝達的股價影響。一些分析師預估，黃仁勳若下台，輝達市值可能因此蒸發近三分之一。

黃仁勳若下台，除了對輝達的影響之外，由於他向來的愛台灣形象，台廠相關供應鏈眾多，市場也擔心，一旦黃仁勳去職，對台廠供應鏈的影響有多大？

證券分析師張陳浩表示，黃仁勳與台灣供應鏈的熟悉度、緊密度相當高，且在AI產業具有登高一呼就可以化解相關雜音及疑慮的影響力，若卸任輝達執行長，不管是對輝達、整體產業、相關供應鏈等，一定都會造成影響。

張陳浩認為，對台灣的供應鏈來說，恐有絕大部分都會受到黃仁勳去職的影響，但是，台積電、日月光投控、聯發科、及AI產業龍頭，具有無可取代的實力，是台廠供應鏈中不用擔心的公司，其餘的供應鏈則恐有被搶單的疑慮。

黃仁勳 分析師 輝達 日月光投控

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