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全球央行為何一直買黃金？年均購金逾千噸 009834、009835投資差異一次看

聯合線上／ 林子禮

全球<a href='/search/tagging/2/央行' rel='央行' data-rel='/2/138615' class='tag'><strong>央行</strong></a>持續增加黃金儲備，2022年至2025年平均每年購金約1,007噸，帶動市場關注黃金需求與全球金礦股投資機會。 圖／Ingimage提供
全球央行持續增加黃金儲備，2022年至2025年平均每年購金約1,007噸，帶動市場關注黃金需求與全球金礦股投資機會。 圖／Ingimage提供

全球央行近年持續買進黃金，而且規模明顯高於過去。為什麼各國央行這麼積極？除了市場不確定性增加，分散外匯儲備、降低對單一貨幣的依賴，也是重要考量。隨著黃金在官方儲備中的角色受到重視，黃金及相關礦業股票也成為投資市場討論焦點。

根據世界黃金協會資料，2010年至2021年，全球央行平均每年買進約473噸黃金，到了2022年至2025年大幅提高至約1,007噸，規模約為過去的2.1倍。從數字來看，央行增加黃金儲備已經持續一段時間，並非短期突然出現的現象。各國的黃金儲備比重也差很多。資料顯示，美國、德國的黃金占外匯存底比重超過八成，中國僅約9%、印度約18%，有望成為未來重要買盤。根據2026年世界黃金協會央行調查，89%的受訪央行預期未來12個月黃金儲備將持續增加，反映黃金仍是各國關注的儲備標的，甚至已成為近30年來超車美國公債的第一大儲備資產，比重還在持續上升，可看出各國央行對黃金的看法，已經從買盤累積，走向儲備結構的長期轉向。

央行持續買金，對金礦公司有什麼影響？黃金需求面有助於支撐金價，礦商的營收與獲利就可能受惠，尤其當開採成本沒有隨金價等比例增加，礦商利潤可能放大，從2024年以來，金礦商的營運槓桿平均為金價的2倍，也因此金礦股表現相較於黃金漲勢更具有彈性。不過，金礦股還要看企業成本、產量及經營狀況，不能把金價上漲直接當成股價一定上漲的保證。

想布局全球金礦股，可以留意「貝萊德世界黃金ETF」（009834），這檔ETF追蹤富時TIP世界黃金指數，涵蓋超過60檔成分股，其中黃金相關企業占93.6%，純度集中在黃金，白銀及其他貴金屬相關企業占6.4%；國家配置包括加拿大59%、美國18%、澳洲9%等國。

如果希望把投資範圍延伸到其他金屬，則有「貝萊德世界礦業ETF」（009835）。009835追蹤富時TIP世界礦業指數，共有95檔成分股，涵蓋鐵礦砂、銅、鋁、鋼鐵等相關企業，與AI資料中心、電力建設及全球工業活動的需求有所連結。

009834與009835預計發行價格均為每單位新台幣15元，採新台幣計價、不配息設計，前者以黃金及貴金屬礦業為主，後者則擴大至全球礦業產業鏈，兩檔均為股票型ETF，投資人仍須留意股市、匯率及產業景氣風險。

009834貝萊德世界黃金 009835貝萊德世界礦業 ETF 央行 規模 貨幣

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