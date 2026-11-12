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AI 股還能買嗎？安聯：長線獲利動能不變 聚焦這些族群
00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人廖本隆表示，隨部分成長產業前期漲幅較大、評價同步墊高，預期後續市場及產業表現分化將更加明顯，個股篩選及多元化配置的重要性也將提升。
在產業配置方面，廖本隆指出，目前投資組合以金融控股為最大產業配置，藉此提升持股多元性並掌握市場資金輪動機會；成長布局則廣泛涵蓋半導體晶圓代工、先進封裝、記憶體、IC設計、半導體設備、PCB、工業電腦及散熱等科技供應鏈，持續掌握AI與高效能運算需求成長帶來的結構性投資機會。
另一方面，00993A安聯台灣主動式ETF基金經理人郭勁甫表示，聯準會利率政策、美國長債殖利率，以及地緣政治對油價與通膨的影響，仍是後市主要變數。在高利率、高評價與高波動並存的市場環境下，企業獲利成長將成為股價能否延續的重要驗證。
預期後續資金將更聚焦於營收及EPS成長能見度較高的AI相關企業，台股行情也可能由全面齊漲逐步轉向產業與個股分化，因此透過多元策略掌握不同產業與風格間的輪動機會，重要性將提升。
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