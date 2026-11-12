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國安基金今日出手使台股早盤黑翻紅 法人建議：操作避免積極追價

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國安基金今日出手阻跌使台股早盤黑翻紅，法人對投資類股這樣建議。聯合報系資料照
國安基金今日出手阻跌使台股早盤黑翻紅，法人對投資類股這樣建議。聯合報系資料照

美股四大指數昨夜全面收紅，不過台股在連續大漲四千點之後，漲多拉回，賣壓湧現，今日開盤後不久一度下跌近400點，使44000點關卡一度失手。國安基金在上周五委員會會議決議啟動第10次進場護盤之後今日首度進場發揮點火效果，把大盤指數拉回上漲逾百點，目前大盤指數在44300點之上。

法人提醒，儘管現在的氛圍有利於維持反彈的走勢，但是投資人仍必須注意大盤短期均線陸續摜破中長期均線，月、季線扣高下彎，線型架構轉弱之後需要時間修復，尤其外資大幅提款不手軟，自10月6日以來已賣超逾 1.7兆，期間從未出現連2日買超，加上融資餘額減幅落後跌幅，高檔套牢籌碼需要逐步消化，在各項訊號尚未明確翻轉前，法人建議，操作避免積極追價，先利用高低價差短打因應。

在選股方面法人也建議，市場爭論 AI算力回收速度，不影響台灣外銷訂單連續第二個月站上千億，AI需求未見放緩，關鍵供應鏈中載板產能滿載、銅箔基板拉貨力道不減、玻纖布缺口延長至明年，股價修正使評價具備吸引力；法人也進一步盤點，近期包括電商平台、加密貨幣市場、銀行異常轉帳等資安事件頻傳，激勵資安資服族群成為買盤熱點；傳產部分貨櫃、散裝、航空、塑化、工具機營運進入旺季，上述類股逢低可分批布局。

法人分析，今晨 CoreWeave 財報與展望優於預期，加上 Anthropic 認購熱絡，激勵AI 與半導體股強勁反彈，美股主要指數全面收高，最新道瓊上漲0.49%，納指上漲1.6%，費半上漲5.66%。

法人分析盤勢指出，台股歷經上週非理性重挫後，隨著費半止跌走穩，國安基金被授權再度進場與金管會限空令護航，指數迎來報復性上漲，日K線強勢拉出連4紅，迅速收復10日均線與4萬4千點關卡；再從技術指標觀察，日KD低檔完成黃金交叉，且MACD柱狀體負值開始收斂，漲跌家數比值也由今年新低回升，皆有利盤勢維持反彈走勢。

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黃仁勳人事傳聞衝擊輝達盤後重挫！台股震盪回測44K 聯發科領軍抗空

美股昨夜全面收高，費半指數大漲5.66%，台股ADR同步走揚，不過，盤後傳出輝達董事會可能討論執行長黃仁勳人事異動，輝達股價一度重挫約10%，為市場增添變數。台股12日開低下跌76.69點，報44,180.46點，盤初一度因台積電（2330）走弱、電子權值股承壓，跌點擴大至378點，回測44,000點關卡。隨後聯發科（2454）領軍走高，台達電（2308）也由黑翻紅，帶動大盤跌勢收斂並翻紅，目前在平盤上下震盪。盤面上，南亞（1303）、南亞科（2408）、致茂（2360）、健鼎（3044）表現強勢；奇鋐（3017）、廣達（2382）、南電（8046）、台光電（2383）則相對疲弱，富邦金（2881）、國泰金（2882）也在平盤下整理。台玻（1802）、群益臺灣加權正2（00685L）及主動中信台灣收益（00406A）交投熱絡。

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台股歷經上周重挫後強勢展開「V型反彈」，短短三個交易日已經累計回彈4,555點，法人預期全周將改寫台股史上最強單周漲點紀錄。展望後市，法人分析目前盤勢正進入震盪整理期，若資金與基本面配合，指數年底前有機會上看前波壓力區48,200點，樂觀情況下將叩關50,000點。

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台股今年持續上演土洋大戰，外資今年狂賣台股3兆元，創史上最大年度賣超紀錄，自營商同步大舉提款，唯獨投信買超1.19兆元，台股卻逆勢大漲52.8%，台股資金呈現「散戶法人化」新趨勢。

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