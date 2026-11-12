國安基金今日出手使台股早盤黑翻紅 法人建議：操作避免積極追價

美股四大指數昨夜全面收紅，不過台股在連續大漲四千點之後，漲多拉回，賣壓湧現，今日開盤後不久一度下跌近400點，使44000點關卡一度失手。國安基金在上周五委員會會議決議啟動第10次進場護盤之後今日首度進場發揮點火效果，把大盤指數拉回上漲逾百點，目前大盤指數在44300點之上。

法人提醒，儘管現在的氛圍有利於維持反彈的走勢，但是投資人仍必須注意大盤短期均線陸續摜破中長期均線，月、季線扣高下彎，線型架構轉弱之後需要時間修復，尤其外資大幅提款不手軟，自10月6日以來已賣超逾 1.7兆，期間從未出現連2日買超，加上融資餘額減幅落後跌幅，高檔套牢籌碼需要逐步消化，在各項訊號尚未明確翻轉前，法人建議，操作避免積極追價，先利用高低價差短打因應。

在選股方面法人也建議，市場爭論 AI算力回收速度，不影響台灣外銷訂單連續第二個月站上千億，AI需求未見放緩，關鍵供應鏈中載板產能滿載、銅箔基板拉貨力道不減、玻纖布缺口延長至明年，股價修正使評價具備吸引力；法人也進一步盤點，近期包括電商平台、加密貨幣市場、銀行異常轉帳等資安事件頻傳，激勵資安資服族群成為買盤熱點；傳產部分貨櫃、散裝、航空、塑化、工具機營運進入旺季，上述類股逢低可分批布局。

法人分析，今晨 CoreWeave 財報與展望優於預期，加上 Anthropic 認購熱絡，激勵AI 與半導體股強勁反彈，美股主要指數全面收高，最新道瓊上漲0.49%，納指上漲1.6%，費半上漲5.66%。

法人分析盤勢指出，台股歷經上週非理性重挫後，隨著費半止跌走穩，國安基金被授權再度進場與金管會限空令護航，指數迎來報復性上漲，日K線強勢拉出連4紅，迅速收復10日均線與4萬4千點關卡；再從技術指標觀察，日KD低檔完成黃金交叉，且MACD柱狀體負值開始收斂，漲跌家數比值也由今年新低回升，皆有利盤勢維持反彈走勢。