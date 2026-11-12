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證交所推臺灣璞玉指數系列 林修銘：提供資產配置新選擇

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所董事長林修銘在臺灣周活動的「璞玉財富啟新局・資產管理新戰略」論壇致詞表示，2026年臺灣周於11月3日展開，以「從科技島到資本島—臺灣引領亞洲財富與創新的交會點」為主軸，透過一系列活動，向國際展現台灣資本市場的強韌成果。過去，台灣憑藉卓越的科技硬實力驚豔全球；站在當前的關鍵轉折點，更要結合科技產業優勢進一步拓展資本市場，讓台灣成為亞洲財富管理與資產管理的核心樞紐。

當前金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，透過「留財、引資」，吸引豐沛的民間儲蓄資金，並廣納國際資金與專業人才，投入台灣支持產業創新與發展。

臺灣指數公司今年適逢成立十周年，長期致力推動指數化投資，累計編製超過120檔指數，助力台灣資本市場金融商品發展。截至今年10月底，台股ETF共95檔、規模約8.07兆元，其中，台股被動式ETF共72檔、規模約7.23兆元，而臺灣指數公司編製及管理的指數所連結的ETF共有61檔，資產規模達6.34兆元，占比超過八成。

TIP指數除掌握符合趨勢的投資主題外，更發掘創新多元的主題，提供投資人在市場多變環境下的資產配置需求；今年推出臺灣璞玉指數系列兼具投資組合的新選擇，更可發揮引導長期資金注入實體經濟，促進產業多元發展，帶動資產管理正向循環功能。

「璞玉財富啟新局・資產管理新戰略」論壇由證交所亞洲資產管理中心推動辦公室與臺灣指數公司共同合作，齊聚國內外資產管理、金融機構及學術界專家，從「全球ETF商品發展趨勢」及「亞洲財富管理趨勢」出發，透過「資產配置新思維：如何利用指數化投資駕馭市場不確定性」及「打造亞洲資產管理新藍圖，指數未來新應用」兩大面向，探討指數化投資在資產管理的成熟發展下，邁向以保險商品、私人銀行及財富管理等領域應用的可能性。

希望透過這次論壇，能激盪更多的創新思維，讓指數化投資不只是投資工具，更能進一步連結資產配置、金融商品及財富管理，為台灣資產管理產業創造新的發展契機，進一步提升台灣在亞洲資產管理市場的競爭力。

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