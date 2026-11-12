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台股早盤漲逾200點 黃仁勳去留牽動 AI 供應鏈

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳10月13日在巴黎出席記者會。法新社
輝達執行長黃仁勳10月13日在巴黎出席記者會。法新社

美股科技股強彈，但輝達執行長黃仁勳去留疑雲，為台股反彈增添變數。台股12日早盤一度翻黑，隨後在聯發科（2454）、日月光投控（3711）等半導體權值股支撐下，加權指數回升至44,472點，上漲215點，台積電（2330）則仍在平盤下震盪。

美股周三受惠AI雲端業者CoreWeave財報優於預期，道瓊指數上漲0.49%、標普500上漲1.31%、那斯達克上漲1.6%，費城半導體指數大漲5.7%。不過，美股收盤後傳出輝達董事會準備撤換黃仁勳，輝達盤後股價一度重挫約8%，沖淡科技股反彈帶來的樂觀氣氛。

台股半導體三大權值股早盤表現分歧。晶圓代工龍頭台積電報2,380元，下跌15元、跌幅0.63%；聯發科報4,085元，上漲95元、漲幅2.38%；日月光投控報627元，上漲10元、漲幅1.62%，聯發科與日月光投控走揚，為盤面提供支撐。

黃仁勳風波持續延燒，外媒再報導他曾與公司高階主管發展婚外情。《華爾街日報》報導，輝達董事會正準備撤換黃仁勳；路透進一步指出，董事會美東時間11日正開會討論其去留，市場等待正式結果。

這場風波也讓投資人重新檢視黃仁勳對輝達的影響。科技分析師 Dan Ives指出，黃仁勳是輝達的核心，公司AI成就與未來布局，都與他持續擔任執行長密切相關。他估計，若黃仁勳遭撤換，輝達估值可能減少25%至30%，反映市場對其領導能力及策略判斷給予的溢價。

不過，領導層變動並不代表既有AI需求與供應鏈會立即改變。Futurum Equities首席市場策略師表示，Blackwell需求、Rubin產品藍圖及CUDA生態系已有基礎，真正難以接替的，是黃仁勳提前辨識下一波運算趨勢的能力。

隨AI從資料中心延伸至機器人與實體AI，黃仁勳的影響力也涵蓋技術方向、客戶合作與產業整合。他若離任，短期晶片需求未必改變，但下一階段由誰引領、長期策略如何延續，以及合作夥伴能否維持投入步調，都將牽動市場對輝達及AI供應鏈的評價。

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