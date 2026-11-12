快訊

年資、忠誠都不值錢了 這群人為何還是不敢跳槽換加薪

6個月前就放空輝達！31歲研究員一戰成名 40頁報告在網上瘋傳

蚊子園區／中興新村15億計畫難激活 立委批「點有亮、面還沒有活」

聽新聞
0:00 / 0:00

MSCI 調整 China A Shares 指數成分股 11月30日收盤後生效

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

MSCI 12日凌晨公布指數調整方案，根據MSCI的說明，這次成分股新增華電新能（600930 CH）等兩檔股票，刪除安琪酵母（600298 CH）等22檔，調整後MSCI中國A股指數成分股刪除20檔至391檔，檔數周轉率約4.9%。這本次調整成分股檔數及整體權重變化有限。

MSCI自2019年2月底宣布增加中國A股在MSCI系列指數中的權重起，逐步將中國A股的納入因子從初始的2.5％增加至20％，並陸續納入創業板及科創板在內的個股，A股權重也隨著不斷提高。

觀察當前中國大陸宏觀與市場環境，整體呈現「外熱內冷、政策托底」的震盪格局。經濟基本面上，受惠於全球AI基礎建設與綠色能源需求，中國前十月貿易順差突破1兆美元，出口表現強勁；然而內部消費與房市依然疲弱，10月CPI年增率僅0.7%，顯示內需動能仍有待提振。

股市表現方面，A股近期於3,600至3,700點區間反覆築底，AI算力硬體與科技板塊隨美中貿易雜音緩解而輪動反彈，但白酒等傳統內需類股走勢偏弱。面對市場波動，中國人民銀行已重啟互換便利，並將股票回購再貸款轉為常態化制度。整體而言，政策工具為大盤提供了下檔支撐，但指數若要轉向全面多頭，仍需觀察內需消費與企業獲利的實質回溫進度。

MSCI 酵母 中國大陸

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

MSCI 指數台股權重三升 11月30日收盤生效

MSCI成分股調整 景碩入列標準指數、小型指數18進12出

AI權值股帶頭衝！台股市值型ETF這十檔最強

00961、00919跌幅都不到6%！台股一個月重挫20％ 高息ETF受關注

相關新聞

黃仁勳人事傳聞衝擊輝達盤後重挫！台股震盪回測44K 聯發科領軍抗空

美股昨夜全面收高，費半指數大漲5.66%，台股ADR同步走揚，不過，盤後傳出輝達董事會可能討論執行長黃仁勳人事異動，輝達股價一度重挫約10%，為市場增添變數。台股12日開低下跌76.69點，報44,180.46點，盤初一度因台積電（2330）走弱、電子權值股承壓，跌點擴大至378點，回測44,000點關卡。隨後聯發科（2454）領軍走高，台達電（2308）也由黑翻紅，帶動大盤跌勢收斂並翻紅，目前在平盤上下震盪。盤面上，南亞（1303）、南亞科（2408）、致茂（2360）、健鼎（3044）表現強勢；奇鋐（3017）、廣達（2382）、南電（8046）、台光電（2383）則相對疲弱，富邦金（2881）、國泰金（2882）也在平盤下整理。台玻（1802）、群益臺灣加權正2（00685L）及主動中信台灣收益（00406A）交投熱絡。

台股V型反彈 挑戰單周最大漲點！指數年底前上看48,200點

台股歷經上周重挫後強勢展開「V型反彈」，短短三個交易日已經累計回彈4,555點，法人預期全周將改寫台股史上最強單周漲點紀錄。展望後市，法人分析目前盤勢正進入震盪整理期，若資金與基本面配合，指數年底前有機會上看前波壓力區48,200點，樂觀情況下將叩關50,000點。

台股錢潮翻滾散戶法人化 無懼外資今年來賣超逾3兆元

台股今年持續上演土洋大戰，外資今年狂賣台股3兆元，創史上最大年度賣超紀錄，自營商同步大舉提款，唯獨投信買超1.19兆元，台股卻逆勢大漲52.8%，台股資金呈現「散戶法人化」新趨勢。

台股早盤漲逾200點 黃仁勳去留牽動 AI 供應鏈

美股科技股強彈，但輝達執行長黃仁勳去留疑雲，為台股反彈增添變數。台股12日早盤一度翻黑，隨後在聯發科（2454）、日月光投控（3711）等半導體權值股支撐下，加權指數回升至44,472點，上漲215點，台積電（2330）則仍在平盤下震盪。

就市論勢／營收成長科技股 搶鏡

台股歷經前波快速修正後，在政策穩市與跌深買盤帶動下連續反彈，11日終場再度大漲1,545點，收44,257點，收復44,000點及10日均線。短線技術指標自低檔修復，電子與傳產同步走揚，顯示市場買盤回流；惟指數尚未完全收復前波跌幅，目前盤勢並未有效帶量突破季線，中期底部仍須透過成交量、均線結構及外資動向確認。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。