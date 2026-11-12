MSCI 調整 China A Shares 指數成分股 11月30日收盤後生效

MSCI 12日凌晨公布指數調整方案，根據MSCI的說明，這次成分股新增華電新能（600930 CH）等兩檔股票，刪除安琪酵母（600298 CH）等22檔，調整後MSCI中國A股指數成分股刪除20檔至391檔，檔數周轉率約4.9%。這本次調整成分股檔數及整體權重變化有限。

MSCI自2019年2月底宣布增加中國A股在MSCI系列指數中的權重起，逐步將中國A股的納入因子從初始的2.5％增加至20％，並陸續納入創業板及科創板在內的個股，A股權重也隨著不斷提高。

觀察當前中國大陸宏觀與市場環境，整體呈現「外熱內冷、政策托底」的震盪格局。經濟基本面上，受惠於全球AI基礎建設與綠色能源需求，中國前十月貿易順差突破1兆美元，出口表現強勁；然而內部消費與房市依然疲弱，10月CPI年增率僅0.7%，顯示內需動能仍有待提振。

股市表現方面，A股近期於3,600至3,700點區間反覆築底，AI算力硬體與科技板塊隨美中貿易雜音緩解而輪動反彈，但白酒等傳統內需類股走勢偏弱。面對市場波動，中國人民銀行已重啟互換便利，並將股票回購再貸款轉為常態化制度。整體而言，政策工具為大盤提供了下檔支撐，但指數若要轉向全面多頭，仍需觀察內需消費與企業獲利的實質回溫進度。