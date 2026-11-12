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MSCI 指數台股權重三升 11月30日收盤生效

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股MSCI最新調整權重中，在「MSCI全球市場指數」權重由3.25%上調至3.28%，調升0.03%；在「MSCI全球新興市場指數」權重由28.86%上調至29.01%，調升0.15%；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由32.72%上調至32.83%，調升0.11%。最新權重將在11月30日收盤生效。

MSCI台灣指數成分股方面，這次新增台燿（6274）、南電（8046）、景碩（3189），刪除中租-KY（5871）、嘉澤（3533）、元太（8069）、萬海（2615），指數成分股降為73檔，並有24檔成分股調整在外流通股數，這次權重調升最多為台燿，其權重為0.37%，調升0.37%。權重調降最多為台積電（2330），其權重為54.29%，調降0.25%。

這次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，這次權重調升最多的國家為印度，權重增加0.17%；而這次權重調降最多的之國家為中國，權重降低0.13%，其餘國家權重變化不大。

MSCI 指數 台股

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