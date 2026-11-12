黃仁勳人事傳聞衝擊輝達盤後重挫！台股震盪回測44K 聯發科領軍抗空

美股昨夜全面收高，費半指數大漲5.66%，台股ADR同步走揚，不過，盤後傳出輝達董事會可能討論執行長黃仁勳人事異動，輝達股價一度重挫約10%，為市場增添變數。台股12日開低下跌76.69點，報44,180.46點，盤初一度因台積電（2330）走弱、電子權值股承壓，跌點擴大至378點，回測44,000點關卡。隨後聯發科（2454）領軍走高，台達電（2308）也由黑翻紅，帶動大盤跌勢收斂並翻紅，目前在平盤上下震盪。盤面上，南亞（1303）、南亞科（2408）、致茂（2360）、健鼎（3044）表現強勢；奇鋐（3017）、廣達（2382）、南電（8046）、台光電（2383）則相對疲弱，富邦金（2881）、國泰金（2882）也在平盤下整理。台玻（1802）、群益臺灣加權正2（00685L）及主動中信台灣收益（00406A）交投熱絡。

AI利多接連傳出，帶動美股科技股強勢反彈。AI雲端業者CoreWeave第3季財報優於預期並調高全年財測，股價飆漲近25%，加上Anthropic IPO傳出超額認購，激勵市場對AI產業前景重拾信心，美股四大指數昨夜全面收紅，費半指數大漲5.66%，輝達反彈2.87%。記憶體族群同步走強，美光大漲11.89%，SanDisk更飆升13.69%。不過，通膨壓力仍是Fed利率政策的變數，盤後又傳出輝達董事會可能討論執行長黃仁勳人事異動，消息衝擊輝達股價一度重挫約10%，美股期指也隨之走低。，台積電上漲4.25%、聯電（2303）大漲6.91%、日月光投控（3711）勁揚6.6%；台積電期貨盤後上漲5元、收2,393元，台指期盤後上漲470點、報44,606點。

盤面上，五大權值股開盤漲跌互見。台積電開低10元，報2,385元；聯發科開高至4,050元；台達電以1,285元開低後陷入震盪；鴻海（2317）開低報239.5元，日月光投控則開高至620元。

類股方面，玻陶、塑膠、紡織等漲幅居前，生醫、電子通路、電腦設備等相對疲弱。

回顧台股11日表現，集中市場指數上漲1,545.23點、收44,257.15點，成交值8,505.72元。三大法人合計買超240.76億元，其中外資賣超7.66億元，投信買超185.85億元，自營商買超（合計）62.57億元。

法人指出，台股連4紅、重返10日均線，搭配KD、RSI同步向上，短線反彈動能增強。不過，隨指數逼近均線反壓區，預期高檔震盪，建議避免追高，優先布局具基本面支撐的科技龍頭，並適度搭配防禦型及高股息股。