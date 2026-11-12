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費半勁揚5% 投顧：觀察台股是否延續反彈挑戰45000點
雲端運算業者CoreWeave財報強勁，緩解市場對人工智慧（AI）投資熱潮的疑慮，美股主要指數收高，費城半導體指數勁揚5.66%，台積電ADR上漲4.25%，台指期夜盤上漲470點。台股11日收復44000點，投顧指出，市場關注反彈能否延續，挑戰45000點。
另外，鴻海今天舉行2026年第3季法人說明會，AI伺服器出貨進度及第4季營運展望是市場觀察重點。
美股11日收高，道瓊工業指數上漲254.60點或0.49%，收報52486.49點；標普500指數上揚98.45點或1.31%，收在7619.38點；那斯達克指數攀升400.31點或1.60%，收報25466.19點；費城半導體指數勁揚565.78點或5.66%，收10564.11點。
外媒報導指出，科技巨擘輝達（NVIDIA）董事會正準備討論撤換執行長黃仁勳，另有報導指黃仁勳涉第2段婚外情。兩則消息傳出後，輝達股價在盤後交易應聲下跌約8%。
台股11日在台積電帶動下大漲1545.23點，創史上第6大收盤漲點，收在全日最高44257.15點，漲幅3.62%，成交值新台幣8491.65億元。
三大法人11日合計買超240.76億元，其中投信買超185.85億元，自營商買超62.57億元，外資及陸資賣超7.66億元，連續第10個交易日賣超。外資買超張數前3名均為主動式台股ETF，依序為主動統一台股增長、主動中信台灣收益及主動統一升級50。
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