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台股迎反彈新篇章 後市這點超吸睛

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華優利高填息30重點特色與雙核心配置概覽。資料來源：彭博，證交所，大華銀投信
大華優利高填息30重點特色與雙核心配置概覽。資料來源：彭博，證交所，大華銀投信

台股近期經歷國際金融市場震盪與費半指數修正後，隨即在本周掀起反彈。市場不僅高度關注上周美國大選後的政權交替效應，隨後即將登場的重量級企業法說會，更如同11月大螢幕熱映電影《黑豹》續作及《蜘蛛人》般的英雄集結，為科技硬體與金融大軍注滿多頭強勁動能。

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，在美股油價回落、升息疑慮大幅降溫以及國安基金護盤撐腰下，台股加速趕底後正式進入反彈格局。投資人不妨善用定期定額策略，精準鎖定兼具高股息與高填息特性的優質標的。

郭修誠分析，受惠於NVIDIA Rubin、AMD MI450及雲端業者ASIC晶片大尺寸、高層數發展，全球ABF載板需求在2026與2027年分別預估成長57%與51%，CCL（銅箔基板）升級潮亦將帶動產品毛利率與報價顯著提升。此外，重頭戲資服概念與記憶體亦強勢表態。

防禦端隨著總體經濟強勁與銀行放款利差擴大，金融保險業獲利續創佳績。00918成分股精準涵蓋華碩（2357）、廣達（2382）、緯穎（6669）、鴻海（2317）等AI硬體巨擘，同時配置台新新光金（2887）、中信金（2891）、兆豐金（2886）等獲利優質金融股，在產業輪動中發揮「進可攻、退可守」的王者防禦優勢。

展望2027年，郭修誠強調，全球大型CSP業者資本支出策略並未改變，AI剛性需求長線明確，台股整體獲利上修趨勢依然強勁。雖然短線外資與投信呈現對作，但大盤隨台積電（2330）、聯發科（2454）、信驊（5274）尋求關鍵支撐後，多頭反攻契機已展現。面對11月充滿話題的法說行情與題材輪動，建議投資人不妨視己身風險承受度，透過單筆分批或定期定額布局優利高填息標題，精準捕捉AI長線成長與金融股穩健高填息雙重優勢，迎向2027總報酬成長新篇章。

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