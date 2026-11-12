MSCI成分股調整 景碩入列標準指數、小型指數18進12出

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，全球標準指數的台灣成分股新增景碩等3檔、刪除中租-KY等4檔；全球小型指數的台灣成分股新增營邦等18檔、剔除中碳等12檔。各項調整結果預計11月30日收盤生效。

本次全球標準指數（MSCI Global Standard Indexes）方面，台灣成分股新增3檔，包括IC載板廠景碩、南電，及銅箔基板廠台燿。

值得注意的是，景碩、南電與台燿今年8月在MSCI季度調整時曾獲選列入全球標準指數新增名單，但當時3檔個股皆遭台灣證券交易所列為處置股，受限於MSCI指數編纂規則而延後納入時程，仍留在全球小型指數中；本次半年度調整，3檔個股再次憑藉市值與流動性條件入列全球標準指數。

全球標準指數台灣成分股刪除4檔，分別為租賃業者中租-KY、電子紙大廠元太、連接器大廠嘉澤及貨櫃航運商萬海。

全球小型指數（MSCI Global Small Cap Indexes）方面，台灣成分股呈現「18進12出」。

新增的18檔成分股包括從全球標準指數轉入小型指數的中租-KY、元太與嘉澤，以及營邦、永擎、波若威、嘉晶、鈺創、環宇-KY、禾伸堂、雍智科技、聯友金屬-創、世紀*、信昌電、尖點、倍利科、騰輝電子-KY、合晶。

全球小型指數剔除的12檔台灣成分股則包含轉列入全球標準指數的景碩、南電與台燿，以及中碳、東方風能、崑鼎、崇友、皇昌、美律、廣明、櫻花、力智。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股外，如果MSCI調整台股權重，可能影響全球基金在台股的資金配置。