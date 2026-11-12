台股V型反彈 挑戰單周最大漲點！指數年底前上看48,200點

台股歷經上周重挫後強勢展開「V型反彈」，短短三個交易日已經累計回彈4,555點，法人預期全周將改寫台股史上最強單周漲點紀錄。展望後市，法人分析目前盤勢正進入震盪整理期，若資金與基本面配合，指數年底前有機會上看前波壓力區48,200點，樂觀情況下將叩關50,000點。

加權指數昨日開高走高，終場收在全日最高點44,257點，大漲1,545點、漲幅3.6%，順利收復10日線，成交金額縮至8,762億元，技術面下一步將挑戰月線約45,144點。

觀察籌碼面，三大法人昨日終結連九賣、合計買超240.7億元。

其中，外資雖邁入連十賣，但賣超金額縮小至7.6億元，自營商率先翻多轉買62.5億元，投信則買超185.8億元、連22買；八大公股行庫嗅到盤勢反彈，轉為調節83.6億元存銀彈。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧策略長黃文清等指出，從反彈路徑來看，台股正處於「反彈、震盪、反轉、回升」四階段中的第二階段。指數短線站上44,000點後，依黃金分割率推估，月底前有機會觸及約45,300點月線附近；若後續基本面與資金面配合，年底有望朝48,200點邁進，農曆年封關前更有機會挑戰50,000點，前波低點37,837點再度回測機率不高。

短線上，投資人須密切留意11月18日兩大關鍵變數：一是輝達執行長黃仁勳的國會聽證會。市場預期聽證會對台灣供應鏈實質衝擊有限，但仍牽動短線科技股投資情緒。二是台指期結算。外資台指期未平倉部位高達10.4萬口、連七增且再寫歷史新高，結算前後可能出現較大籌碼調整，行情波動隨之放大。

法人提醒，外資期貨空單未必等同單向看空，多數屬現貨避險或搭配選擇權的策略交易，後續融資籌碼沉澱進度與新台幣走勢，將是外資資金回流意願的核心關鍵，且昨日賣超已大幅收斂。

本波強勢反彈，權王台積電（2330）扮演功不可沒角色，昨日外資券商摩根大通、瑞銀、摩根士丹利、麥格理及高盛證券名列受託買超前五大分點，單日買超介於18億元至79.3億元，帶動台積電神龍擺尾拉升收在最高點2,395元，大漲110元或漲幅4.8%。