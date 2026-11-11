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櫃買中心攜手元大證券舉辦「數位雲端與軟體產業高峰論壇」 近百人踴躍參與

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
11月11日「數位雲端與軟體產業高峰論壇」櫃買中心副總經理李淑暖（右五）、元大證券副總經理江淑華（左五）、資策會主任韓揚銘（左三）、系微董事長王志高（右四）、騰雲董事長梁基文（左四）、欣新網總經理黃懷恩（右二）、櫃買中心上櫃監理部經理黃文君（左一）合影。圖／櫃買中心提供
11月11日「數位雲端與軟體產業高峰論壇」櫃買中心副總經理李淑暖（右五）、元大證券副總經理江淑華（左五）、資策會主任韓揚銘（左三）、系微董事長王志高（右四）、騰雲董事長梁基文（左四）、欣新網總經理黃懷恩（右二）、櫃買中心上櫃監理部經理黃文君（左一）合影。圖／櫃買中心提供

櫃買中心（Taipei Exchange）為增進投資人對上櫃公司的瞭解，並持續提升績優上櫃公司之能見度，於11月11日與元大證券合作舉辦「數位雲端與軟體產業高峰論壇」，邀請三家優質上櫃公司分享財務業務情形及產業競爭優勢，此外，為協助投資人更深入了解數位雲端與軟體產業的未來發展，特別邀請資策會（MIC）主任韓揚銘為在座投資人深入剖析企業未來如何透過人機協作方式重塑企業生產力，本次活動吸引近百位投資人踴躍參與，獲得熱烈迴響。

櫃買中心表示，受邀參加本場論壇的三家公司均為數位雲端領域獲市場高度關注之企業，每家公司都在其所屬領域發揮專長，各具特色。系微（6231）專注於電腦系統韌體研發與應用，產品應用領域涵蓋筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器系統及嵌入式系統；騰雲（6870）服務涵蓋系統整合、資料治理、內容行銷到無人零售技術，能全方位解決企業營運痛點，近年亦成功將業務版圖跨足至亞洲市場。欣新網（2949）憑藉「品牌代營運」與「AI 跨平台行銷」的雙軌驅動，為超過200家國際知名品牌提供從商品買斷、跨通路銷售、倉儲配送到AI數據行銷的一條龍服務，並逐步擴展亞洲市場。

本場論壇透過面對面溝通交流機會，使投資人能夠深入了解優質上櫃公司之發展策略、營運動態以及未來布局規劃，現場互動熱烈，為本次活動畫下圓滿句點。櫃買中心進一步指出，為增進上櫃公司與投資人溝通的管道及頻率，促進投資人瞭解公司營運策略和企業價值，未來仍將持續舉辦不同形式法人說明會或業績發表會，鼓勵上櫃公司與投資人或股東進行交流，增進雙向溝通效率，進而提升公司資訊透明度及能見度。

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