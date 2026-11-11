創新大步計畫 訂出方向

行政院長卓榮泰近日出席「TiBOOST創新大步計畫」活動指出，台灣應善用半導體、資通訊及先進製造的深厚基礎，掌握AI發展機遇，透過「AI新十大建設」，從算力、關鍵技術、人才培育到產業應用，推動「AI產業化、產業AI化」。

創新企業從研發、新創、規模化到國際布局，每階段都需要資金、人才、產業夥伴與市場機會，卓榮泰宣示，政府將持續整合跨部會資源，結合國家發展基金、民間創投、企業創投及資本市場，建立支持企業全生命周期發展的環境，讓企業起步時有資源、成長時有資本、拓展國際時有夥伴。

他強調，資本市場不應只是企業成長的結果，更要成為推動創新、支持產業轉型及提升國家競爭力的重要引擎。台灣創新板家數及成交金額大幅成長，顯示資本市場正透過各種方式支持新創產業，提供投資人更多機會參與台灣未來的共同發展，台灣正處於「金融支持產業、創新帶動產業、產業壯大台灣」的新時代。

卓榮泰表示，TiBOOST透過國際論壇、競賽及交流媒合，讓前瞻科技、國際資本與產業資源在台灣相遇，落實政府完善環境、產業提供舞台、資本支持企業成長的創新生態系，讓台灣的創新走向世界，也讓世界的創新在台灣發光。

國發會主委葉俊顯說，為掌握全球AI發展契機，政府統籌各部會推動「AI新十大建設」，從智慧應用、關鍵技術及數位基磐三大主軸打造完整AI創新生態系，並透過國發基金創業天使投資方案及八項主題式百億投資方案，協助新創取得資金、帶動民間投資。

同時，藉由TiBOOST創新大步計畫及台灣創新板，串聯新創、產業、投資人與資本市場，吸引國內外優秀新創來台發展、籌資及掛牌。未來國發會將持續整合政府、產業及國際資源，支持新創從早期發展走向國際，打造台灣成為連結亞洲創新與全球資本市場重要樞紐。

證交所董事長林修銘表示，推動創新不只是協助企業找到資金，更重要的是讓有潛力的企業在不同發展階段，都有機會與資本市場接軌。

台灣創新板不僅提供企業多一個上市選擇，更是陪伴企業從成長、籌資到上市後持續發展的重要平台；功能與價值在於讓資本及資源更快速進入企業發展前端，不只關注當前獲利表現，更重視未來成長潛力與市值價值，讓創新成果被市場看見，也讓更多投資人有機會參與創新企業的成長。