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打造亞洲籌資樞紐 聚光
臺灣證券交易所指出，本屆「TiBOOST創新大步計畫」吸引全球23國、396件頂尖提案跨海角逐，海外團隊占比突破三分之一，充分展現台灣對接全球創新生態系、躍升亞洲創新籌資樞紐的強大號召力。
為串聯全球AI創新能量與台灣資本市場，「TiBOOST創新大步計畫」結合國際論壇、創新盃競賽決賽暨頒獎典禮及交流晚宴，匯聚政府、產業、創業投資機構（VC）、企業創投（CVC）與國內外創新團隊，推動前瞻技術、產業需求與成長資本的交流合作。
證交所表示，本屆TiBOOST共收到396件提案，國內257件、海外139件，海外提案以韓國33件最多、美國15件居次。經專業評選後，入圍決賽的12組團隊包含國內九組、海外三組，呈現台灣鏈結國際創新資源的潛力。
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