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就市論勢／營收成長科技股 搶鏡

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊

盤勢分析

台股歷經前波快速修正後，在政策穩市與跌深買盤帶動下連續反彈，昨（11）日終場再度大漲1,545點，收44,257點，收復44,000點及10日均線。短線技術指標自低檔修復，電子與傳產同步走揚，顯示市場買盤回流；惟指數尚未完全收復前波跌幅，目前盤勢並未有效帶量突破季線，中期底部仍須透過成交量、均線結構及外資動向確認。

總經環境多空拉鋸。國際油價自高檔回落，但美國10月消費者物價指數高於預期，市場重新評估聯準會政策路徑，美債殖利率走升，高本益比科技股評價仍受牽制。因此，油價回落帶來的正面效果，短線可能受到通膨黏性及升息疑慮抵銷。

基本面仍是台股中期支撐。科技權值企業10月營收續創高點，AI伺服器、客製化晶片與先進製程訂單能見度尚未明顯轉弱，顯示近期股價修正主要反映評價與資金調整，而非產業需求反轉。上市櫃公司前十月營收亦提前創高，有助維持企業獲利預期。

投資建議

近期輝達事件增添短線不確定性。輝達股價近三日明顯下跌，成為科技股波動重要因素，但其他主要AI晶片業者相對有撐，顯示賣壓較偏向個別公司事件，尚不足以直接推論AI晶片需求全面反轉。

輝達預計11月17日公布財報，資料中心營收、毛利率及後續展望將成為市場檢驗AI需求重要依據。

政策面上，國安基金啟動安定市場任務，金管會同步調降借券賣出上限並提高融券保證金，有助緩和空方壓力與修復短線信心。不過，外資現貨持續賣超，新台幣亦面臨匯出壓力，反映國際資金態度尚未明顯轉多。操作上宜選股不選市、汰弱留強，優先留意營收成長、訂單能見度與獲利具支撐的科技族群。

急彈後不宜追價，若指數守穩5日均線且量價結構持續改善，可待拉回分批布局；若再度跌破短期均線並伴隨放量，則宜降低高評價部位並提高現金水位。

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