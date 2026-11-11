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「創業是一場馬拉松」新創產業論壇 櫃買中心董事長：資源已備妥創業不孤單

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
新應材董事長詹文雄（左二）、櫃買中心主任秘書林婉蓉（左三）、國發會主委葉俊顯（左四）、櫃買中心董事長簡立忠（左五）、全國創新創業總會祕書長謝戎峰（右四）、Google Cloud大中華區新創雲端技術副總經理吳貴融（右三）出席台灣周新創產業論壇。記者王奐敏／攝影
新應材董事長詹文雄（左二）、櫃買中心主任秘書林婉蓉（左三）、國發會主委葉俊顯（左四）、櫃買中心董事長簡立忠（左五）、全國創新創業總會祕書長謝戎峰（右四）、Google Cloud大中華區新創雲端技術副總經理吳貴融（右三）出席台灣周新創產業論壇。記者王奐敏／攝影

新創產業論壇11日下午在漢來飯店舉行，櫃買中心董事長簡立忠指出，台灣近年以半導體與資通訊供應鏈聞名全球，但若要讓新創企業真正壯大，除技術外，更需要成熟的資本市場支持，因此本次活動以「從科技到資本島」為主題，盼結合政策、資本與產業資源，打造台灣成為兼具科技實力與資本能量的創新基地。

簡立忠表示，技術是新創的成長的引擎，資本市場是源源不絕的高效的燃料，唯有將龐大的民間資金、金融機構的活水，以及成熟企業的策略資源，精準、制度化地引導至早期新創產業，台灣的創新力量才能夠真正蛻變成護國群山，這也是今天這場新創產業論壇召開的核心初衷。

簡立忠指出，櫃買中心扮演的是陪伴新創長跑的角色，櫃買中心建構的是一個全球少見而且極具特色的多層次資本市場架構。從創櫃板、興櫃到上櫃市場，是一套為企業量身打造的三段式成長陪伴系統，協助企業循序成長。創櫃板不設年限、資本額及獲利門檻，並提供輔導建立內控制度，協助新創取得進入資本市場的入場券。登錄創櫃板公司可獲得股票代號，這組代號就是新創企業在資本市場上的第一張身份證，能夠讓提升在客戶、股東、員工，以及投資者的信任度。此外，也持續推動上市櫃企業的創投CVC與創櫃板公司對接，促進資金與資源媒合。

簡立忠表示，截至目前，創櫃板辦理逾13年，已輔導超過600家企業，38家轉為公開發行，35家登錄興櫃，並有九家成功上市櫃。第十家將上櫃的公司是碩正科技，今日的論壇中也會請碩正科技董事長楊允斌經驗分享。簡立忠強調，創業是一場艱辛的馬拉松，但是在通往資本市場的這條路上，新創企業絕對不孤單，政府與市場資源都已備妥，期盼新創團隊持續努力，讓台灣創新力量在國際舞台上發光。

國發會主委葉俊顯（左起）、櫃買中心董事長簡立忠、全國創新創業總會祕書長謝戎峰出席台灣周新創產業論壇。記者王奐敏／攝影
國發會主委葉俊顯（左起）、櫃買中心董事長簡立忠、全國創新創業總會祕書長謝戎峰出席台灣周新創產業論壇。記者王奐敏／攝影

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