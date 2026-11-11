全體上市公司10月總營收6.32兆元 年增52.4%

台股上周五盤中一度下跌至37,837.05點，本周則是連續強彈，統計3天大漲超過6,000點，面對急漲的攻勢，該怎麼操作？法人直言，國安基金是底部保證，但在下檔有支撐、上檔有壓的情況下，短線為偏強的區間震盪，點名可鎖定三個族群區間操作。

2026-11-11 12:57