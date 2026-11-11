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全體上市公司10月總營收6.32兆元 年增52.4%

中央社／ 台北11日電
台灣證券交易所今天公告，不含金融保險業，總共1058家上市公司10月營收已全數出爐，上述全體上市公司10月總營收為新台幣6兆3269億元。歐新社
台灣證券交易所今天公告，不含金融保險業，總共1058家上市公司10月營收已全數出爐，上述全體上市公司10月總營收為新台幣6兆3269億元。歐新社

台灣證券交易所今天公告，不含金融保險業，總共1058家上市公司10月營收已全數出爐，上述全體上市公司10月總營收為新台幣6兆3269億元，較去年同期大幅成長52.4%，其中營收成長公司764家，衰退公司294家。

證交所進一步分析，全體上市公司10月營收成長較大產業包括，電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求；油電燃氣業因中東戰事，推升產品價格；電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求。

10月營收衰退較大產業則有貿易百貨業，主因個別公司從9月份起合併子公司減少，導致10月營收較去年同期衰退。

累積今年前10月，全體上市公司營收總計為51兆5306億元，較去年同期成長39.87%，其中營收成長公司756家，衰退公司共302家。

證交所分析，今年前10月上市公司營收成長較大產業包括電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求；電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求；以及半導體受惠AI應用與高效能運算需求，累計營收成長。另外累計營收無衰退之產業。

營收 上市公司 證交所

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