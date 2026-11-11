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台股3天急漲4,555點！三大法人終於轉買超202.56億元 但外資還是賣超

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

台股11日開高走高收最高，終場收在44,257.15點，大漲1,545.23點，漲幅3.62%，成交量8,491.65億元，三大法人轉為買超202.56億元，終止連九賣，不過外資仍是賣超7.66億元，連十賣。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超7.66億元，投信買超147.65億元，自營商買超（合計）62.56億元，其中自營商（自行買賣）買超28億元，自營商（避險）買超34.56億元。

台股早盤以43,135.76點開出，上漲423.84點，雖一度小翻黑至42,708.05點，下跌3.87點，但隨後再往上拉升一路走高，終場收在當天的最高點44,257.15點，統計從上周五下探至39,701.64點反彈以來，3個交易日合計上漲4,555.51點。

權王台積電（2330）是領軍收復44,000點關卡的要角，早盤以2,330元開高，股價收在當日最高的2,395元，上漲110元，漲幅4.81%，影響大盤指數約921點；聯發科（2454）收在3,990元，上漲160元，漲幅4.18%，影響大盤指數約82點；南亞（1303）、奇鋐（3017）、創意（3443）、富邦金（2881）、健策（3653）、欣興（3037）、日月光投控（3711）、台達電（2308）也貢獻大盤漲點。

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