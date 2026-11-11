聽新聞
0:00 / 0:00
台積電領軍台股大漲重返44,000點 測試三雄齊鎖漲停
台積電（2330）、聯發科（2454）聯手領漲，帶動台股11日強勢反攻，加權指數終場大漲約1,545點，重返44,000點大關。半導體股成為多頭主攻重心，測試介面三雄旺矽（6223）、穎崴（6515）及精測（6510）同步亮燈漲停，成為盤面焦點。
台股盤中震盪走高，隨台積電漲勢擴大，指數逐步墊高，最高來到44,047點，終場收最高。電子類股指數上漲逾3%，成交金額約5,610億元，占大盤成交比重約七成，撐起這波反攻行情。
晶圓代工龍頭台積電以2,330元開出，盤中最低2,305元，隨後買盤持續進場，終場收在全日最高2,395元，上漲110元、漲幅近5%，成交量3萬370張，成交金額約716億元，成為推升大盤重返44,000點的重要力量。
聯發科同步大漲，終場上漲160元、漲幅逾4%，收在3,990元，逼近4,000元關卡，成交量9,964張。其他半導體指標股也有買盤進駐，聯電（2303）收104元，上漲逾3%；日月光投控（3711）收617元，上漲近2%，群聯（8299）則上漲逾3%，收在1,730元。
高價測試介面股表現尤其強勢，旺矽上漲405元，收在漲停價4,480元；穎崴上漲370元，收漲停4,090元；精測上漲275元，收漲停3,060元。三檔齊亮紅燈，帶動半導體族群買氣從大型權值股延伸至測試供應鏈。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。