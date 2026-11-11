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台積電領軍台股大漲重返44,000點 測試三雄齊鎖漲停

經濟日報／ 記者朱子呈／即時報導

台積電（2330）、聯發科（2454）聯手領漲，帶動台股11日強勢反攻，加權指數終場大漲約1,545點，重返44,000點大關。半導體股成為多頭主攻重心，測試介面三雄旺矽（6223）、穎崴（6515）及精測（6510）同步亮燈漲停，成為盤面焦點。

台股盤中震盪走高，隨台積電漲勢擴大，指數逐步墊高，最高來到44,047點，終場收最高。電子類股指數上漲逾3%，成交金額約5,610億元，占大盤成交比重約七成，撐起這波反攻行情。

晶圓代工龍頭台積電以2,330元開出，盤中最低2,305元，隨後買盤持續進場，終場收在全日最高2,395元，上漲110元、漲幅近5%，成交量3萬370張，成交金額約716億元，成為推升大盤重返44,000點的重要力量。

聯發科同步大漲，終場上漲160元、漲幅逾4%，收在3,990元，逼近4,000元關卡，成交量9,964張。其他半導體指標股也有買盤進駐，聯電（2303）收104元，上漲逾3%；日月光投控（3711）收617元，上漲近2%，群聯（8299）則上漲逾3%，收在1,730元。

高價測試介面股表現尤其強勢，旺矽上漲405元，收在漲停價4,480元；穎崴上漲370元，收漲停4,090元；精測上漲275元，收漲停3,060元。三檔齊亮紅燈，帶動半導體族群買氣從大型權值股延伸至測試供應鏈。

台積電 台股 漲停

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