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台股雙11不打折 台積電勁揚110元強拉高大盤收漲1,545點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。 聯合報系資料照
台股。 聯合報系資料照

台股11日收盤上漲1,545.23點、漲幅3.62%，終場以44,257.15點作收，成交量8,492億元；台積電（2330）收盤價2,395元，上漲110元，漲幅4.81%。

台股今日呈現開高走高，早盤不懼美股收低而開高，但賣壓出籠將指數摜破平盤，多頭進長拉抬回到平盤之上，隨後緩步向上推升，越過44,000點關卡。今日多頭由台積電擔綱，聯發科（2454）貢獻約75點、南亞（1303）貢獻約53點；此外，奇鋐（3017）、創意（3443）、欣興（3037）、富邦金（2881）、健策（3653）、南電（8046）及日月光投控（3711）等股也分別貢獻上漲點數，合力推升大盤指數。今日成交金額大且走高為：南亞、聯發科、欣興、台達電（2308）、健策、台玻（1802）、南亞科（2408）、國巨*（2327）及富喬（1815）；成交金額大且疲軟者則為：華新科（2492）、景碩（3189）、力積電（6770）、緯穎（6669）、鴻海（2317）、東台（4526）、廣達（2382）、萬潤（6187）及中砂（1560）。

安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，儘管這次選舉後市場對民主黨可能強化資料中心建設及AI監管有所疑慮，但相關政策如何落實仍有討論空間。目前進行中的資料中心建設主要面臨成本上升等挑戰，但科技巨頭的長期投資需求並未因此明顯改變。初步來看，在供應仍相對吃緊的情況下，相關供應鏈受到的影響相對有限，強勁的投資需求仍是主要成長動能。

蕭惠中表示，近期修正主要反映政策不確定性、評價調整及資金重新配置。AI供應鏈相關公司短線面臨評價壓力，但並不代表AI長期發展趨勢改變，基本面亦尚未出現明顯轉折。不過，在市場情緒偏觀望、短線資金動能轉弱之際，股市波動仍可能維持較高水準。

展望後市，台灣在全球AI供應鏈的關鍵地位並未改變，企業獲利仍是支撐中長期行情的核心因素，2027年台股企業獲利成長動能仍值得期待。短線可等待市場情緒與籌碼進一步沉澱，中長期仍看好AI供應鏈的獲利成長趨勢。策略上，蕭惠中表示，新流入資金將視市場狀況伺機配置，投資仍以科技為主軸，聚焦半導體及AI供應鏈，並依基本面變化動態調整。布局上以業績穩健、具產業龍頭地位的大型股為優先，並以營運數據作為加減碼依據，包括IP／ASIC、先進製程與封測、PCB／CCL供應鏈、AI伺服器零組件及光通訊等族群仍持續看好。

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