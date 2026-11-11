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歷史數據顯示科技股大跌後 影響後續行情的關鍵

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

全球科技股近期遭遇猛烈賣壓，韓股、日股、美科技股及台股接連回檔，也讓今年股市強弱排名重新洗牌。「鉅亨買基金」統計，截至10月底，台灣加權指數今年以來上漲58.6%，超越費城半導體指數的57.3%及韓股的54.4%，躍居主要股市之冠。

「鉅亨買基金」投資暨數據研究部主管羅瑤庭表示，對台股而言，真正需要關注的是科技巨頭是否因此縮減資本支出或延後AI建設計畫。即使監管趨嚴可能短暫影響供應鏈訂單與市場評價，但只要AI運算需求持續成長、科技巨頭投資動能未明顯轉弱，台灣半導體及伺服器供應鏈仍有基本面支撐。

歷史數據顯示，科技股大跌後，經濟是否陷入衰退才是影響後續行情的關鍵。「鉅亨買基金」回測1987年以來美國科技股急跌情況。若美國未陷入衰退，台股後續一年的平均漲幅達18.3%，優於印度的15.9%、新興亞洲的14.5%及日本的12.2%，顯示在經濟維持成長時，台股仍具上漲潛力。

富蘭克林投顧表示，亞洲多國股市近期顯著回檔，除今年以來累積漲幅較大、評價偏高等因素外，美國政治局勢變化也使市場重新評估 AI 資料中心建設進度，不過這不代表AI 投資趨勢已全面反轉。

富蘭克林投顧分析，雲端服務業者與大型科技企業仍將AI視為核心競爭領域，相關運算、記憶體、網通、散熱及電力基礎建設需求預期仍具中長期成長空間，只是市場焦點可能由過去追逐整體題材，轉向檢視企業訂單能見度、獲利兌現能力、評價合理性及美國資料中心建設周期的進展情勢。

展望後市，富蘭克林投顧認為，AI 紅利有望由硬體供應鏈逐步擴散至軟體服務、金融、製造、醫療及消費等應用領域，帶來更為多元的投資機會。整體而言，新興市場在經濟成長、科技創新、產業升級與消費發展等領域仍扮演重要角色，長期結構性成長方向並未改變，短期留意政策變化、企業資本支出調整等變數。

科技股 歷史 韓股

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