台股3天急漲逾6,000點要怎麼買？ 法人曝區間操作首選這3個族群

台股上周五盤中一度下跌至37,837.05點，本周則是連續強彈，統計3天大漲超過6,000點，面對急漲的攻勢，該怎麼操作？法人直言，國安基金是底部保證，但在下檔有支撐、上檔有壓的情況下，短線為偏強的區間震盪，點名可鎖定三個族群區間操作。

台股從歷史高點49,968.92點一路下探至37,837.05點，重挫12,131.87點，本周強勢反彈，11日以43,135.76點開出，上漲423.84點，雖一度小翻黑至42,708.05點，下跌3.87點，但隨後再往上拉升，一度衝達43,920.6點，統計3天來高低點上漲6,083.55點。

統一投顧董事長黎方國表示，國安基金是底部保證，從先前9次國安基金進場到出場的表現來看，除了第1次護盤，隨後的8次都是「百戰百勝」；在變數方面也有化解，包括美國期中選舉已落幕，還有AI大廠的自由現金流量疑慮，兩個變數都已化解。

黎方國指出，台積電（2330）10月營收年增6成，上市櫃公司10月營收6.7兆元，創新高，預估營收勢度將延續到年底，上市櫃公司全年預估獲利7.5~8兆元，若以配息6~7成來估算，殖利率超過4%。

黎方國進一步說明，台股本益比約在17~17倍，為2年來新低，美國NASDAQ本益比則是4年來的新低，等於回到AI出現時的原點，但實質上來看， AI並沒有泡沫，且公司也大賺錢。

黎方國認為，以川習二會時的股市上漲到10月6日創新高的情況來看，川習三會將登場，也有望對激勵股市表現；另外，11月及12月將有集團年底作帳行情，後市來看，股市的正面因素相當多。

黎方國強調，在國安基金的護持下，下檔有支掌，不過在季線約46,000點則有上檔套牢壓力，預期短線將是偏強的區間震盪，操作上可以鎖定本益比低、殖利率高、盤中急跌的優質股區間操作。