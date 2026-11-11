瑞士百達：政經變數多 產業配置上降低景氣循環敏感度 加碼二類股

瑞士百達資產管理指出，雖然景氣循環、獲利前景與技術面環境仍持續支撐股市，但短期內市場面臨 AI 融資疑慮、殖利率偏高（反映資金競爭與財政疑慮）、能源成本上升等壓力。在這樣的環境下，更適合採取降低景氣循環敏感度的股票配置策略。

在產業中，雖然最近市場大幅震盪，但百達仍維持加碼資訊科技股的立場。即使市場對融資與資本報酬的審視更加嚴格，但與AI相關獲利與投資動能依然強勁。

百達將醫療保健股評等調升至加碼，進一步強化投資組合偏重優質股的配置方向。若投資人轉向優質股，醫療保健類股的估值仍有上升空間。目前該產業相對整體市場的股價淨值比為 1.36 倍，低於過去20年平均的 1.56 倍。

另外，百達指出，醫療保健產業也具備受惠於 AI 技術進步的有利條件。AI 已開始加快診斷與藥物研發的速度、提升效率，並讓更多人能取得醫療服務。

百達將金融股評等下調至中立。金融業的獲利展望已不如先前樂觀，使原本偏低的估值吸引力打了折扣。此外，儘管利率上升通常有助於提高銀行的放款利差，但市場高估主要成熟市場的升息可能性。另一方面，考量銀行持有大量主權債券，市場對歐洲與美國財政收支狀況存有疑慮，也帶來額外風險。