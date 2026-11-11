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台積電領軍 台股盤中飆逾千點 法人：技術指標續強 指數反彈震盪向上
美股四大指數10日收黑，以那斯達克指數下跌0.7%較重。不過台股11日開高壓低再拉高，盤中最高上漲1,179點至43,891點，收復十日線。台積電（2330）領軍上攻，盤中最高上漲95元至2,380元。
法人指出，受費城半導體指數大漲激勵，台股昨日延續前一日反彈走勢，指數開高走高，終場以大漲1,050點作收；櫃買指數同步反彈，最後收漲3.4%。盤面類股以三五族、載板、光通訊、IP等股表現較佳。 在美掛牌ADR表現不俗，加上台股日KD指標續揚，大盤跌深反彈格局將延續，惟短線彈幅已大，預期指數向上震盪將加劇。操作策略上，台股反彈挑戰十日線，可加碼AI商機加持、財報與營收表現亮麗與法人加碼股；賣出股價逆勢下挫、法人連續賣超股。做多可留意AI相關、CPO及半導體股。
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