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台積電領軍衝 台股大漲逾千點 這族群表現最搶眼

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股11日持續上漲攻勢，權王台積電（2330）領軍上衝，盤中一度拉升至43,835.24點，大漲1,123.32點，盤面上，印刷電路板族群表現亮眼，多檔亮燈漲停，台積電開高走高，一度拉升至2,370元，上漲85元，貢獻大盤指數超過700點。

台股早盤以43,135.76點開出，上漲423.84點，雖一度小翻黑至42,708.05點，下跌3.87點，但隨後再往上拉升，盤中大漲逾千點，台積電為領軍衝鋒要角，聯發科（2454）、創意（3443）、南亞（1303）、健策（3653）等也貢獻大盤指數。

台積電加入AI閉環投資行列，董事會10日通過，核准5億美元（近新台幣165億元）額度內認購Anthropic普通股，及於5億美元額度內認購OpenAI特別股，合計最高10億美元（約新台幣330億元）；這是台積電歷來罕見的超大規模單筆戰略投資。

台積電董事會通過今年第3季配息，將季配息拉高至每股9元，寫季配息金額新高，較前一季配息7元調升28.6%，刷新調幅與金額；這是台積電實施季配息以來，第十度調高股息，由一開始每股2元增至9元。

台積電早盤以2,330元開出，隨著買盤升溫，股價拉升至2,370元，上漲85元，光是台積電就貢獻大盤指數超過700點；另外，印刷電路板族群也是盤面上的強勢指標，楠梓電（2316）、競國（6108）、泰鼎-KY（4927）、志超（8213）、聯茂（6213）、健鼎（3044）、定穎投控（3715）等盤中亮燈漲停，上櫃的德宏（5475）、律勝（3354）、富喬（1815）也是漲停表現。

台積電 台股 族群

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